Hopfgarten i. Br. – Die Interessen der Grundbesitzer und der Naturnützer unter einen Hut zu bringen, ist nicht einfach. Dazu kommen dann noch die „Stimmen“ derjenigen, die in der Natur daheim sind und deren Lebensgrundlage erhalten werden soll. Im Verein Netzwerk Naturraum Brixental sind alle Interessenvertreter seit nunmehr fast zehn Jahren vereint und das soll zumindest drei weitere Jahre so bleiben.

Bei der Generalversammlung in Hopfgarten waren die Vertreter des Netzwerks Naturraum Brixental versammelt: die Gemeinden, der Forst, die Jagd, die Grundbesitzer, der Alpenverein. Das vermehrte Bedürfnis der Einheimischen und Gäste, auf Tourenskiern, mit Schneeschuhen oder einfach beim Wandern die Natur zu nützen, führte ursprünglich zur Gründung des Vereins, denn immer mehr Probleme hatten sich ergeben. Es wurden Wild­ruhezonen und freiwillige Schutzgutflächen festgelegt und in Tourenkarten eingearbeitet, Parkplätze wurden errichtet und die Bevölkerung über die Notwendigkeit informiert, auch dem Wild seinen Lebensraum zuzugestehen, der möglichst nicht betreten werden soll.

Gerade der heurige Winter hat jedoch gezeigt, dass nicht alles eitel Wonne ist. Durch die hervorragende Schneelage wurden mehr Tourengeher als je zuvor registriert. „Man trifft sie an Stellen, wo man vor zwei, drei Jahren niemandem begegnet ist. Die Waldschäden sind so groß, wie ich sie in meiner 30-jährigen Tätigkeit nie gesehen habe“, sagt Franz Heim von der Bezirksforstinspektion Kitzbühel. Bezirksjägermeister Martin Antretter will nun bei der Behörde einen Antrag einbringen, dass Schutzgutflächen in Wildruhezonen umgewandelt werden. „Die Leute lassen sich teilweise von Schutzzonen nicht beeindrucken. Vielleicht müssen wir wirklich einmal den Kuschelkurs verlassen“, meint Antretter und bekommt dafür die Unterstützung von Heim.

Konkret geht es den beiden darum, dass Naturnützer, welche in eine derartige Zone eindringen und damit bewirken, dass das Wild fliehen muss, auch behördlich angezeigt und bestraft werden können. Denn durch die Flucht aus den Regionen, in denen vielleicht sogar eine Wildfütterung besteht, verursacht das Wild an anderen Plätzen enorme Waldschäden, weil sie bei der Suche nach Nahrung Bäume verbeißen.

Obmann Bürgermeister Paul Sieberer steht nach wie vor klar hinter der ursprünglichen Idee, dass nicht gestraft werden sollte, sondern gemeinsam ein Weg zur Einsicht gefunden wird. Bedauerlicherweise ist es ja in erster Linie die heimische Bevölkerung, die auf die Hinweise des vom Verein ins Leben gerufenen Woipertouringers nicht Acht gibt. Edi Welebil vom Alpenverein Brixental beobachtet, dass die Aufstiegsrouten sehr wohl ausgewählt werden. Die Routen vom Berg hinunter sind jedoch diejenigen, bei denen die Ruhezonen nicht beachtet werden. Dieter Stöhr, Projektleiter Ski- und Snowboardtouren und Freeriden beim Land Tirol, meinte, es würde Sinn machen, wenn in gewissen Abfahrtsbereichen Tafeln aufgestellt würden, die ein klares Verbot anzeigen. Viele würden beim Abfahren nicht mehr wissen, wo sich die Ruhezonen befinden. Durch punktuelle Aufzeichnungen kann er auch klar sagen, dass die Anzahl der Tourengeher im vergangenen Winter nur aufgrund der optimalen Schneelage über die normalen Monate hinaus angestiegen sei.

Alle Beteiligten sind sich darin einig, dass der Verein weiter bestehen und aktiv sein sollte. Da die infrastrukturellen Maßnahmen in den vergangenen Jahren erstellt wurden, folgt nun die Überlegung, für eine bessere Umsetzung zu sorgen und dafür auch Geld zu investieren. Erste Überlegungen gibt es insofern, als man mit den Waldaufsehern möglicherweise Partner findet, die dafür sorgen, dass die Hinweistafeln und dergleichen saisongerecht aufgestellt werden, und dies auch kontrollieren. Dafür sollten sie auch finanziell entschädigt werden. Grundsätzlich will sich der Verein verstärkt der Wildökologie-Expertise widmen und danach handeln. (be)