Von Christoph Blassnig

Lienz – Wie kann Hilfe möglichst niederschwellig angeboten werden? Wo vermuten Menschen in einer akuten Krisensituation am ehesten eine Hand, die sich der ihren annimmt und sie nicht mehr loslässt? Wie führt man die unterschiedlichen Institutionen im Bezirk, die sich Leidenden in physischer oder psychischer Notlage widmen, an einem Ort zusammen? Die Antwort soll ein Pilotprojekt in Lienz geben. „Es ist das erste in Tirol, wenn nicht in Österreich“, sagte Landeshauptmann Günther Platter beim Festakt anlässlich der offiziellen Inbetriebnahme und bekräftigte: „Die Soziale Servicestelle Osttirol ist einmalig. Hoffentlich entstehen in anderen Regionen unseres Landes ebenfalls solche Projekte.“ Der Bedarf sei mehr denn je gegeben und steige weiter. „Ein Land misst man daran, wie es mit seinen Schwächsten umgeht.“

Rotes Kreuz Osttirol, Land Tirol und die Bezirkshauptmannschaft Lienz haben einen organisatorischen Rahmen gefunden und finanzieren insgesamt sechs Vollzeitkräfte, die in sozialen Brennpunktbereichen bestens ausgebildet und erfahren sind. Alfons Klaunzer steht dem Servicestellen-Team mit Ehrentraud Bundschuh, Elvira Sieber, Sabine Bstieler, Elisabeth Ranacher und Sandra Payr vor. An allen sieben Tagen der Woche haben sie von 7 bis 19 Uhr ein offenes Ohr für sämtliche Anliegen, Nöte und Sorgen aus der Bevölkerung. Bis Ende des Jahres nutzt die Soziale Servicestelle Räumlichkeiten im Rotkreuzgebäude. Wenn der große Zubau fertig gestellt sein wird, befindet sich die Anlaufstelle dort im Erdgeschoß. Freundlich, gemütlich und diskret sollen Hilfesuchende empfangen werden. Es wird separate Räume geben und auch eine Art Wohnzimmer für eine heimelige Atmosphäre.

„Wir empfangen, organisieren, beraten, vermitteln und begleiten an diesem zentralen Ort in Lienz“, erläuterte Rotkreuz-Bezirksstellenleiterstellvertreter Hansjörg Mattersberger. Dutzende Partner können auf direktem Weg miteinbezogen werden. Um nur einige zu nennen: Psychosozialer Pflegedienst, Schuldnerberatung, Verein Neustart, Caritas, Lebenshilfe, Volkshilfe, Selbsthilfe, Sozialsprengel, Hospiz- und Palliativbetreuung, die gesamte medizinische Versorgung, das Wohn- und Pflegeheim sowie der Sozial-, Kinder- und Jugendhilfebereich der Bezirkshauptmannschaft.

Der Vertrag der Außenstelle Lienz mit der Leitstelle Tirol läuft am 31. Dezember 2020 aus. Die Disposition aller Notrufe wird dann von Innsbruck aus erfolgen. „Wir haben mit der Sozialen Servicestelle eine grandiose Nachfolgelösung geschaffen“, meinte Andreas Stotter, Bezirksgeschäftsführer des Roten Kreuzes.