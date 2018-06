Von Sabine Strobl

Innsbruck – Über die Nähe des Wiener Autismusforschers und Kinderarztes Hans Asperger zum Nationalsozialismus war lange Zeit wenig bekannt. Zuletzt brachte der Wiener Zeithistoriker Herwig Czech den Stein ins Rollen. Er beschrieb in einer Studie, wie Asperger die Eugenetik- und Euthanasiepolitik der Nationalsozialiasten unterstützte.

Auf Studien und Berichte reagierte jetzt die Innsbrucker Kinderklinik und hat Aspergers Bild sang und klanglos entfernt. Thomas Müller, geschäftsführender Direktor des Departments für Kinder- und Jugendheilkunde, erklärt auf Anfrage der TT: „In der Direktorensitzung des Departments für Kinder- und Jugendheilkunde wurde über die Studie und neuen Erkenntnisse zu Hans Asperger diskutiert. Es ist ein ambivalentes Bild von Hans Asperger entstanden. Wir haben deshalb entschieden, das Bild von Hans Asperger vorerst abzunehmen und die Ergebnisse des internen Diskussionsprozesses abzuwarten.“ Unkommentiert wolle man die neuen Erkenntnisse nicht lassen. Es gebe mehrere Vorschläge, darunter auch eine Informationstafel.

Hans Asperger leitete von 1937 bis 1957 die Heilpädagogische Abteilung an der Kinderklinik in Wien, bis er für einige Jahre nach Innsbruck berufen wurde. Er war kein Mitglied der NSDAP, seine Karriere verlief aber während der Naziherrschaft nahtlos. 1944 beschrieb der Arzt das nach ihm benannte Aspergersyndrom, diese Form des Autismus erhielt ab den 1980er-Jahren viel Aufmerksamkeit. Sein Name ist mittlerweile ins Alltagsleben eingegangen.

Unterdessen beschäftigt sich die Innsbrucker Zeithistorikerin Ina Spielmann mit der Behandlung von Kindern, die als verhaltensauffällig eingestuft wurden, auch infolge von sexueller Gewalt. Dabei untersucht sie in ihrer laufenden Dissertation Einfluss, Wirkungskreis und Bedeutung der Heilpädagogischen Abteilung der Wiener Universitäts-Kinderklinik von 1911 bis 1977. „In meinem Untersuchungszeitraum gab es zwei prägende Leiter, einer davon ist Hans Asperger. Er ist nicht im Widerspruch mit nationalsozialistischen Ideen und Denkmustern gestanden.“

Seinen Blick auf Minderjährige beschreibt sie als „konservativ normierend“. So wurden laut Patientenakte achtjährige Kinder als „Feinde der Gesellschaft“ und Mädchen, die Opfer von sexueller Gewalt wurden, als „passive Locktypen“ bezeichnet. Ihr Anliegen: Bewusstein dafür zu schaffen, wie der Blick auf Kinder war, die in ihrem Verhalten als abweichend wahrgenommen wurden. Die Heilpädagogische Abteilung war Anlaufstelle für Eltern, Ärzte, Heime und Jugendgerichte. Auch die Ausbildung der Heilpädagogen fand dort statt. „Für Asperger war optimale Leistung das Ziel. Dies sollte durch strikte Führung der Kinder erreicht werden“, so Spielmann. Die Folgen solcher Sichtweisen sind noch in der Gesellschaft spürbar. „Der Diskurs um sexuellen Missbrauch ist bis heute nicht frei von Schuldzuweisungen an die Opfer“, stellte Spielmann bereits in einer Publikation fest.

Über Aspergers Tätigkeit in Innsbruck weiß man derzeit wenig.