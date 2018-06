Innsbruck – An der Innsbrucker Uni-Klinik ist am Mittwochnachmittag die IT komplett ausgefallen. Zweitweise war die Klinik telefonisch und per E-Mail nur sehr eingeschränkt erreichbar. Für Patienten, die sich noch an der Klinik befinden, konnte es bis zum Abend zu Wartezeiten kommen.

Für das IT-System ist ein Notsystem im Einsatz, an der Behebung des Problems wird derzeit fieberhaft gearbeitet. Es kann aber einige Stunden dauern. Auch am Krankenhaus Hall kann es zu Problemen kommen. (TT)