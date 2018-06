Doppeljackpot beim Lotto: Da am Mittwoch wieder kein Spielteilnehmer den richtigen „Sechser“ getippt hat, geht es bei der Sonntagsziehung um eine Gewinnsumme von rund 2,6 Millionen Euro im ersten Rang. Parallel dazu wird auch ein Jackpot beim „Fünfer mit Zusatzzahl“ in der Höhe von 250.000 Euro ausgespielt, hieß es in einer Aussendung der Österreichischen Lotterien.

Beim Joker gab es zwar zwei Quittungen mit der richtigen Joker Zahl, aber nur auf einer war auch das „Ja“ angekreuzt. Ein Niederösterreicher gewann somit rund 172.000 Euro. (APA)