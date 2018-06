Von Thomas Parth

Imst – Alles hat einmal klein angefangen, so auch die Idee einer Imster Sommer-Fußgängerzone zur Belebung der Innenstadt. „Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie der Bürgermeister, Clemens und ich vor fünf Jahren unsere ersten Ideen austauschten“, blickt Tatjana Stimmler, die Leiterin des Imster Stadtmarketings, zufrieden in die Runde. Diese Runde der Sponsoren, Unterstützer und Medien hat die SoFuZo über die Jahre hinweg begleitet, wie auch der angesprochene Clemens Perktold mit Dank und Genugtuung zur Kenntnis nimmt: „Als Obmann des Kulturvereins Freiraum bin ich sehr froh darüber, wie sich die Dinge entwickelt haben. Wir waren von Beginn an um ein niveauvolles Musikprogramm bemüht und sind diesem Anspruch auch treu geblieben. Dazu muss man die Stadtgrenzen gar nicht weit überschreiten, weil es gute Musiker in der Region gibt. Ich danke den Sponsoren Sparkasse Imst und der Wirtschaftskammer für ihre Treue und dem Bürgermeister für seinen langen Atem. Dass sich die SoFuZo über die Jahre hinweg zu einer eigenen Marke entwickelt hat, lässt mich zuversichtlich in die Zukunft blicken.“

Die Sponsoren, vertreten durch Sparkassenvorstand Martin Haßlwanter und WK-Imst-Geschäftsstellenleiterin Elena Bremberger, bekräftigen den Regionalitätsgedanken, welcher Kultur und öffentlichen Raum mit der Wirtschaft vernetzt. Der Event-Bogen spannt sich von der „mini Stadt Imst“ über den Seniorennachmittag, den „Blaulicht-Tag“ und das „Fest der Kulturen“ bis zum „Tag der Regionalität“ am 28. Juli. Der August startet mit „Imst tanzt“, selbstverständlich mit Livemusik, greift mit „Imst summt“ und dem „Tag der Mobilität“ brisante Themen auf und zieht mit dem beliebten „Street Food Fest“ den Schlussstrich unter die SoFuZo 2018.