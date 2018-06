Imst – Die Stadtväter (und -mütter) dürfen getrost die Volljährigkeit ihres Kindes feiern, wird doch das Stadtfest heuer 18. Hier, „wo Freunde gemeinsam feiern“, wie der Stadtfest-Slogan verrät, dreht sich heuer alles um „inser Imscht“. Sechs Locations und drei Bühnen laden zur großen Party. Die Bühne am Sparkassenplatz trumpft heute Samstag, den 16. Juni, um 18 Uhr mit dem Bieranstich und um 20.30 Uhr mit der Joe Williams Band auf. Die Bühne am Lain bietet Musik von H2D2 ab 19 Uhr und ab 22 Uhr von Soda Zitron. Auf der Bühne vor der Johanneskirche gastieren um 18 Uhr Marco Spiegl und ab 20.30 Uhr die Freddy Pfister Band. Bei der Pfarrkirche Imst findet um 19 Uhr ein Konzert des Münsterchors mit der Stadtkapelle Rottweil statt, während ab 18 Uhr das SUBcomm DJ-Team die Kramergasse bespielt. Hinter der Johanneskirche lädt die Life Radio Disco ab 22 Uhr ein. – Terminaviso: Am Samstag, den 23. Juni, findet der Kunsthandwerksmarkt statt. (top)