Von Evelin Stark

Innsbruck – Sie ist Ehe-, Familien- und Lebensberaterin. Sie hat einen Master in Intercultural Studies. Sie unterstützt internationale Unternehmen und hält Vorträge auf der ganzen Welt. Sie ist Autorin von Koch- und Benimmbüchern, Gewürzdesignerin, Ehefrau und Mutter und seit Kurzem Anti-Einsamkeits-Coach. Diejenige, die das alles und noch mehr unter einen Hut bringt, heißt Verena Falkner. Und sie strahlt, wenn sie von ihren vielen Interessen, Erfahrungen und Projekten erzählt.

Aber nun auf Anfang. „Ich habe ursprünglich Rechtswissenschaften studiert, aber das Studium nicht beendet“, sagt die Innsbruckerin. Stattdessen habe sie sich aus Liebe zum Menschen für die Arbeit mit Menschen entschieden: „Also habe ich eine Ausbildung zur Ehe-, Familien- und Lebensberaterin absolviert.“

Eines der einschneidendsten Erlebnisse in diesem Beruf sei es für sie gewesen, als sie in ein Hotel im Oberland eingeladen wurde, um als Coach eine Gruppe von Singles in ihrem Urlaub zu begleiten. In vielen berührenden Einzel- und Gruppengesprächen seien die Alleinurlauber wie von selbst aufgeblüht und hätten ihr Single-Sein durchleuchtet. „Daran denke ich gerne zurück“, strahlt die 53-Jährige nostalgisch. Ein erster Schritt in ihr jetziges Herzensprojekt als Anti-Einsamkeits-Coach war damit bereits getan.

Sie selbst war inzwischen alles andere als einsam: Gemeinsam mit Ehemann Stefan bekam der Tausendsassa die drei Kinder Alice, Morena und Carlos. Die nahm Falkner wiederum mit auf eine Reise der besonderen Art: „Vor 13 Jahren fing mein Mann für eine österreichische Firma im Mittleren Osten an zu arbeiten“, erzählt sie. Also zog die fünfköpfige Familie kurzerhand mit Sack und Pack nach Abu Dhabi.

Damit tauchten sie in eine völlig fremde Welt ein. „Ich habe diese Gegend lieben gelernt wie eine zweite Heimat“, erzählt Falkner. Für sie seien die Emirate insgesamt als sehr positive Erfahrung zurückgeblieben. Kein Wunder also, dass sie, inspiriert von den orientalischen Düften, dem Blick auf den persischen Golf und den warmherzigen Menschen, ihre Erlebnisse 2008 in ein Buch packte.

„Oasengeflüster – Von Abu Dhabi bis Zuvorkommenheit“ ist eine Sammlung persönlicher Erzählungen aus dem damals einzigartigen Erfahrungsschatz der Innsbruckerin. Und weil das Buch gut ankam und die Inspiration anhielt, folgte alsbald der nächste Clou: „Ich habe eine Unternehmensberatung für den Mittleren Osten aufgemacht“, erklärt die Expertin. Passend dazu schrieb sie auch gleich ihr nächstes Buch: einen Knigge für Unternehmer und Menschen, die so wie Falkner das Gebiet bereisen.

Ähnlich abwechslungsreich geht es weiter im Lebenslauf der lebenslustigen Falkner: Es folgten ein Buch über arabische Gewürze und ein Kochbuch, und sie kreierte ihre eigene Gewürz- und Salzlinie. Ihr Mann arbeitet inzwischen in Baku (Aserbaidschan), wo sie ihn regelmäßig besucht.

Dennoch sei sie jetzt wieder fest angekommen in Innsbruck und hat kürzlich ihr neues Büro in der Haller Straße eröffnet – ein schlichter, heller Raum, mit bunten Teppichen und kleinen Schmuckstücken dekoriert, die in fremde Welten entführen. Neben dem Angebot des interkulturellen Trainings für Unternehmen, Vorträgen, Beratung und Kochkursen liegt Falkners besonderes Interesse da, wo sie angefangen hat – bei einsamen Menschen.

„Ich möchte den Menschen helfen, aus ihrer Einsamkeit herauszufinden, damit sie ein glücklicheres Leben führen können und der Schmerz der Einsamkeit nicht mehr den Tag überschattet“, strahlt Falkner euphorisch. Einsamkeit finde sich in jeder Altersgruppe und sei unabhängig von der familiären Konstellation. Als Anti-Einsamkeits-Coach wolle sie deshalb in Einzelberatungen, „Wüstenseminaren“, „Monday Morning Meetings“ und mehr wieder Lebensfreude und -kraft vermitteln. „Ein Versuch, Tirol fröhlicher zu machen“, lacht sie. Infos: www.verenafalkner.at