Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – „Achtung, die Piraten kommen“, ruft ein Mädchen am Steuerrad. Zwei Buben klettern durch die Luke ins Schiff. „Huiiii ...“, tönt es von der Rutsche gegenüber, und auch auf dem Kletterturm quietschen die Kinder freudig. In der Sandkiste wird in Ruhe gegraben, während sich am Funcourt (Ballspielplatz) die Schüler der VS Johannes Messner ein Völkerballmatch liefern.

Der neue Spielplatz im Schwazer Osten kommt bei den Kleinen gut an. Pfarrer Rudolf Theurl wünschte den Kindern bei der Einweihung einen aufmerksamen Schutzengel: „Tuts nit wilder, als eure Engel mithalten können.“ BM Hans Lintner ist stolz auf die Anlage mit Spielplatz, Funcourt und Skaterplatz. Besonders den Skatern sprach er ein großes Lob aus: „Es freut mich zu sehen, dass die Leute unserer Stadt sich selber etwas schaffen. Ihr habt wirklich fleißig selbst Hand angelegt.“ Für Jugendreferentin GR Julia Muglach ist der neue Platz ein Highlight. „Hier ist für die Kleinsten und die Großen etwas dabei. Das ist der erste Platz in Schwaz, wo Spiel und Sport unter einen Hut gebracht wurden“, sagt sie.

Leo Teissl vom Skateboardverein Squaze freute sich, dass auch internationale Skatergrößen die neuen Rampen einweihten. Skater aus England, Skandinavien und Deutschland sind heute bei einem Bewerb in Brixlegg und zeigten gestern in Schwaz ihre Tricks. „Solche Events möchte ich künftig auch nach Schwaz holen“, sagt Teissl.

Rund 70.000 € investierte die Stadt in den Spielplatz und 12.000 € in den Skaterplatz. Rund 300 Arbeitsstunden leisteten die Skater. 20.000 € kostete die Einzäunung des Funcourts. Der Funcourt selbst und jener am Königsfeld, der heute eröffnet wird, kosteten zusammen 185.000 €.