Westendorf – Ein touristischer Vordenker, der die Region geprägt hat. Der Wes­tendorfer Josef Ziepl gilt auch weit außerhalb des Bezirks Kitzbühel als Grandseigneur des Tourismus. Kürzlich feierte er seinen 90. Geburtstag – wo sonst, als auf seiner Alpenschule hoch über Westendorf.

Ziepl war lange Direktor des damaligen „Fremdenverkehrsamtes“ Kitzbühel. Schon in den 70er-Jahren erkannte er die Wichtigkeit der regionalen Zusammenarbeit und den Wert einer Marke und er begründete in dieser Zeit den Verein der Tourismusverbände der Kitzbüheler Alpen. Ziepl war immer ein Vorkämpfer für regionale und überregionale Zusammenarbeit. Auch in der Pension blieb er weiter aktiv und erfüllte sich mit der Errichtung der „Alpenschule“ in Westendorf einen Lebens­traum. Besonders wichtig war ihm, durch die Verbindung der Bergbauern mit der Schuljugend ein Verständnis für die ländliche Kultur und das Leben im Einklang mit der Natur zu schaffen.

Zur Feier am Salvenberg boten Kinder der 1a-Klasse des Gymnasiums Sperlgasse aus Wien dem Geburtstagskind eine kleine Darbietung mit Ständchen, was ihn sehr freute. Immerhin war diese Schule die erste, die vor über 20 Jahren in die Alpenschule kam. Sämtliche Alpenschule-Mitarbeiter sowie wichtige Weggefährten fanden sich als Gratulanten ein. Ziepl wurde vom Verein der Alpenschule mit einem Aquarell seines Dr.-Josef-Ziepl-Hauses, so heißt das Gebäude der Alpenschule, überrascht. Das Bild wurde vom St. Johanner Künstler Stefan Plischke gestaltet.

Auch Landesrätin Beate Palfrader überbrachte ihre Glückwünsche: „Als Gründer und Ehrenobmann hast du maßgeblich zur positiven Entwicklung der Alpenschule beigetragen und bist mit deinem großen Engagement ein echtes Vorbild für alle, die sich für die Natur und die Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen für die Schönheit und Einzigartigkeit unserer Natur einsetzen.“ Der jetzige Obmann der Alpenschule, Franz Berger, unterstrich, er könne sich den Worten von Landesrätin Palfrader nur anschließen, und weiter: „Wir wünschen unserem Sepp weiterhin das Allerbeste, vor allem Gesundheit und Zufriedenheit.“ (aha, TT)