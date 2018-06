Von Hans Nikolussi

Elbigenalp – Kaum vorstellbar, dass der „letzte Wilde“, der Lech, einmal ein Grenzfluss war. Und doch standen 1800 auf jeder Seite der vielen Brücken im Lechtal die Wachhäuschen verfeindeter Reiche. Während der Napoleonischen Kriege schützten Soldaten ihr jeweiliges Territorium. Die Ortsteile der Lechtaler Dörfer waren auseinandergerissen. Südlich des Lechs hatten die Österreicher das Sagen, im Norden herrschten die Franzosen. Die natürliche Grenze Lech, von der Bevölkerung nie so empfunden, war acht Monate lang Fakt. Im Süden am rechten Ufer das Habsburgerreich, im Norden die französischen Besatzer. Diesen historischen Gegebenheiten hat sich das Kulturangebot im „Duarf“, dem Lechtaler Hauptort Elbigenalp, für die laufende Saison untergeordnet. Zum zweiten Mal arbeiten Wunderkammer und Freilichtspiele zusammen. Die Wunderkammer zeigt bis zum 28. September die Sonderausstellung „Franzosen im Lechtal“, worauf ein Wachhäuschen am Vorplatz hinweist. Im 25. Bestandsjahr der Geierwally-Freilichtbühne steht das Stück „Lechufer – anno 1800“ auf dem Spielplan.

Die großen Umwälzungen in Europa in der Epoche um 1800 werden in der Wunderkammer mit zahlreichen Schautafeln sichtbar. Darunter eine Kopie des Waffenstillstandsvertrags von Parsdorf, der die Grundlage zur Teilung des Lechtals darstellte. Ausrüstungsgegenstände und Waffen aus der Zeit sind zu bestaunen, Abschriften und Zitate beleuchten die Zeitgeschichte. Vor allem die Bilder von Johann Anton Falger bringen die damalige Zeit eindrucksvoll vor Augen. Vorangegangen war eine akribische und zeitaufwändige Recherchearbeit des Wunderkammerteams unter Peter Friedle. Dass diese Zeit nicht spurlos an der Bevölkerung vorübergehen konnte, wusste Friedle bei der Vernissage zur Ausstellung Donnerstagabend zu berichten. „Die Französische Revolution hinterließ ihre Spuren. Das ging so weit, dass manche der Lechtaler einen anderen Blick auf Glaube und Kirche bekamen und mancherorts sogar die Zöpfe der Lechtaler Männer der modernen Weltanschauung weichen mussten“, meinte er launig und bezog sich damit auf Schilderungen von Falger, der in seinen Berichten den französischen Besatzern aber ein gutes Zeugnis ausstellte.

Vor diesem historischen Hintergrund ist auch „Lech­ufer“, das neue Stück der Geierwally-Freilichtbühne, angesiedelt. Das Werk aus der Feder von Christof Kammerlander und Bernhard Wolf ist eingebettet in die Zeit. „Das war für mich sehr wichtig. Eine derartige Geschichte muss einfach örtlich und zeitlich bezogen Hand und Fuß haben“, meinte bei der Vorstellung Regisseur Hubert Spieß, der Elbigenalper, der nun schon zum dritten Mal in der Bernhardsschlucht inszeniert. Die Geschichte in bester „Romeo und Julia“-Manier streift alle Nuancen wie Freundschaft, Liebe und Verrat. Im Untertitel „Musik baut Brücken“ kommt ein weiterer Aspekt ins Spiel. „Hauskomponist“ Christof Kammerlander, der schon seit 2006 für die musikalische Gestaltung bei der Freilichtbühne zuständig ist, komponierte zusammen mit Elias Walch die Musik zu „Lech­ufer“ und ist für die vielen Songs und auch einen schauspielerisch-sängerischen Part zuständig. Neben Elias Walch steht auch eine junge Newcomerin auf der Bühne. Celina Perl wird der Klara im Stück Ausdruck und Stimme verleihen. Das aufwändig geschnitzte Bühnenbild mit den Gesichtern und der Brücke wird dem Stück eine weitere Besonderheit geben. Darüber aber viel Musik, aufbereitet über eine neue Tonanlage, unter dem Motto „Musik baut Brücken“. Live gesungen und gespielt von einem eingeschworenen Ensemble, das schon wochenlang intensiv probt.

In der Bernhardsschlucht wird der Theaterbesucher am „Lechufer“ Zeuge einer Geschichte über Freundschaft, Liebe und Verrat, garniert mit musikalischen Ohrwürmern. Premiere 7. Juli, Vorstellungen immer freitags und samstags bis 25. August.