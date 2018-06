Von Christoph Blassnig

Lienz – Was lange währt, wird endlich gut. 25 Jahre lang hat Maria Kraler in Lienz eine Kindergartengruppe nach dem pädagogischen Konzept von Maria Montessori geführt. Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren lernen so, spielerisch ihre Neugier zum Wissenserwerb einzusetzen. Maria Kraler, wohl so etwas wie eine Mama auf Zeit, steckt den Rahmen ab und leitet ihre Zöglinge an. In den Mittelpunkt stellt sie immer den Grundsatz von Montessori: „Hilf mir, es selbst zu tun.“ Ganz abgestimmt auf das einzelne Kind. „Entgegen den aktuellen Bildungsvorgaben nach Gleichheit brauchen wir ganz dringend wieder mehr Individualisierung“, ist Kraler überzeugt. Mit ausgewählten Materialien gelinge die Inklusion von Kindern mit unterschiedlichem Alter und auch erhöhtem Förderbedarf spielend. „Nach so langer Zeit weiß ich das“, so Kraler.

Der Lienzer Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung die Freigabe von 450.000 Euro für einen Umbau in jenem Haus der Dominikanerinnen in Lienz beschlossen, in dem seit Jahrzehnten die Sonderschule untergebracht ist. Auch die Fachschule der Dominikanerinnen hat zwischenzeitlich einen Klassenraum dort belegt, zwei weitere die HTL, die aber im Herbst in den Campus zurückkehrt. Die Allgemeine Sonderschulklasse (ASO) zieht in das Polytechnikum. Die Sonderschule bekommt diese Räume zurück. Die bisherige Aula im Erdgeschoß des Gebäudes wird zum neuen Gruppenraum für Maria Kralers Kinderschar. Die Nasszellen werden neu gestaltet. In den Werkraum zieht eine Küche ein. Ganz getreu dem obigen Leitsatz hat die Leiterin festgelegt, dass die Küche Erwachsenen und Kindern auf Podesten gleichermaßen dienlich sein wird: „Obst und Gemüse können unsere kleinen Leute selbst waschen und schneiden“, strahlt Maria Kraler voller Vorfreude. Dass die Kosten innerhalb eines Jahres um 100.000 Euro gestiegen sind, ist eben der Küche und unter anderem einer Fußbodenheizung im Gruppenraum geschuldet. „Damit unsere Kinder auch auf dem Boden liegen können“, erklärt die Tante. Die Garderobe der Sonderschule wird zugunsten eines Bewegungsraumes verkleinert und über den lange ungenutzten Tankraum neu an das Treppenhaus der Schule angebunden. Für den Umbau, der über den Sommer stattfindet und zu Schulbeginn abgeschlossen sein soll, leistet die Stadt 290.000 Euro aus Investitionsrücklagen. 160.000 Euro kommen aus Mitteln vom Land.

„Wir freuen uns alle ganz wahnsinnig auf unsere neue Bleibe, wie auch den Garten dort. Wir haben so lange gehofft und gewartet“, sagt Kraler. Das Konzept sei ein sehr offenes, doch beileibe kein grenzenloses. „Wir öffnen die Sinne unserer Kinder.“