Matrei i. O., Klagenfurt – Mit Erbrechen und Magenkrämpfen mussten sich Mädchen und Burschen der Neuen Mittelschule Matrei in Osttirol in ärztliche Behandlung begeben. Die Beschwerden waren am Donnerstagabend während der Sportwoche der Schule am Hafnersee in Kärnten aufgetreten. Insgesamt 56 Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen nahmen an der Sportwoche teil, die Mehrzahl ist betroffen. Auch Lehrkräfte haben unter den Beschwerden zu leiden. Einige der Erkrankten mussten im Klinikum Klagenfurt aufgenommen werden.

Laut Manfred Bayer, dem Amtsarzt der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land, liegt die Ursache wahrscheinlich in einer Viruserkrankung. Die Befürchtung, dass das Magen-Darm-Leiden durch eine Salmonellenvergiftung ausgelöst worden sei, hält er für unbegründet. Es sind Blut- und Stuhlproben untersucht worden, die ersten Ergebnisse würden den Verdacht auf eine Virusinfektion erhärten. Die endgültigen Laborbefunde werden nächste Woche vorliegen. Den Betroffenen gehe es inzwischen schon besser, meint Amtsarzt Bayer.

Zur Sicherheit führt auch die Lebensmittelinspektion in Kärnten Untersuchungen durch. Einige der Eltern aus Matrei haben ihre Kinder bereits selbst vom Hafnersee abgeholt. Die Schulleitung und die Schulbehörde sorgen für die Beaufsichtigung und den Heimtransport der übrigen Jugendlichen. (TT)