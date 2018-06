Von Deborah Darnhofer

Innsbruck — Kinder kreischen, Erwachsene jubeln. Doch Skispringer wurden gestern am Berg­isel vergeblich gesucht. Trotzdem kamen Besucher in Scharen. Denn ein bekannter niederösterreichischer Milchbetrieb verwandelte den Auslauf der Schanze in eine wahre Rutschpartie.

Eine 100 und eine 300 Meter lange Rutsche sorgten für jede Menge Badespaß. In Bikini und Badehose stürzten sich die Hunderten Besucher den Bergisel hinunter. „Es ist nicht nur etwas für Kinder", waren sich Günther Markt und Mario Bendler mit anderen Wagemutigen einig. „Total lässig", lautete das Urteil.

Den junggebliebenen Erwachsenen ging es um den Geschwindigkeitsrekord, der am Vormittag bei beeindruckenden 52 Stundenkilometern lag. Da spritzte das Wasser im Auslauf meterhoch.

Die Temperatur kletterte inzwischen in die Höhe. In Innsbruck wurden gestern gegen 16 Uhr noch 27 Grad gemessen. Soll es am Montag laut Wetterbericht tirolweit abkühlen und Regenschauer geben, wird es zur Wochenmitte, pünktlich zum kalendarischen Sommerbeginn am Donnerstag, wieder wärmer. Schon am Mittwoch werden in der Landeshauptstadt 30 Grad erwartet.