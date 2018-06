Von Catharina Oblasser

Lienz – Die Freiwillige Feuerwehr Lienz wurde vor 150 Jahren gegründet. Damit ist sie eine der ältesten Feuerwehren in Tirol. Brände zu löschen galt es allerdings schon lange vorher. Denn die Stadt fiel aufgrund der hölzernen Bauten, der offenen Feuerstellen und der dicht aneinanderstehenden Häuser über die Jahrhunderte immer wieder Brandkatastrophen zum Opfer.

Welche Hilfsmittel und Geräte es in früheren Zeiten gab, ist in einer Ausstellung im Keller des Feuerwehrgebäudes in Lienz zu sehen. Das Prunkstück der Schau ist die so genannte Wolkensteiner-Spritze, die eines der ältesten derartigen Geräte in Österreich ist. „Die Spritze war bei uns von 1733 bis 1884 im Einsatz“, erzählt der pensionierte Osttiroler Feuerwehrinspektor Hans Stefan. „Von 1914 bis 1928 wurde sie im Technischen Museum in Wien ausgestellt, lag dann im Dornröschenschlaf auf Schloss Bruck und kam vor 25 Jahren zur Feuerwehr Lienz zurück.“ Bevor die Wolkensteiner-Spritze Teil der Ausstellung wurde, hat Restauratorin Elisabeth Krebs ihr in Wien zu neuem Glanz verholfen. Der Name stammt vermutlich vom Adelsgeschlecht der Wolkensteiner, die einst in Lienz regierten. „Das Wappen der Familie ist auf der Spritze zu erkennen“, erklärt Krebs.

Damals zogen Pferde die Wolkensteiner-Spritze, ebenso wie den Kutschenspritzwagen „Franz Josef 1“, der aus dem 18. oder 19. Jahrhundert stammt. Weiters zeigt die Ausstellung Pumpen, die entweder mit der Hand betrieben werden mussten oder, wie ein Exponat aus dem Jahr 1924, schon einen Motor besaßen.

Einen besonders hohen Stellenwert hatte und hat in Lienz der heilige Florian, der Schutzpatron der Feuerwehren. „In der Kapelle von Schloss Bruck, deren Wände zahlreiche Heilige zieren, hat Florian eine besondere Stellung“, schildert Historiker Stefan Weis. „Seine Darstellung bekam mehr Platz als alle anderen Figuren, und gleich viel wie die Gottesmutter Maria. Das zeigt, wie wichtig Florian für die Stadt war.“ In der Ausstellung gibt es nicht nur einen Nachdruck des Florian-Freskos in der Schlosskapelle zu sehen, sondern auch die Statue des Heiligen, die bei der jährlichen Floriani-Prozession durch die Straßen von Lienz getragen wird. Die Prozession geht auf den verheerenden Stadtbrand von 1609 zurück.

Die Ausstellung ist auf Anfrage zugänglich. Infos: www.feuerwehr-lienz.at.