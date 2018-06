Drei Tage lang stand vor wenigen Wochen Innsbruck im Zeichen des „Alpine Trailrun Festivals". Eine Veranstaltung, die durchaus nachhaltig gewirkt hat — und nicht nur durch den einen oder anderen Muskelkater oder viele Nächtigungen. Jetzt konnten zwei Spendenschecks übergeben werden.

Mit von der Partie war dieses Jahr erneut das Team „Woadl-Laufen" rund um die drei Wipptaler Hobbyläufer Thomas Hilber, Alexander Glatzl und Stefanie Schnitzler, das heuer den vierten Platz in der Teamwertung erreichen konnte.

Über 60 Läufer gingen für das Team an den Start. Mit Unterstützung des Festivals konnten 2000 Euro über Startgelder gespendet werden. „Dieses Jahr unterstützen wir ein Projekt der Caritas Tirol. Wir liefen für all jene, die 365 Tage im Jahr 24 Stunden am Tag für ihre pflegebedürftigen Angehörigen im Einsatz sind", so Alexander Pittl, Organisator des Lauffestivals.

Von Seiten der Raiffeisenbanken im Wipptal wurde der Spendenbetrag noch einmal verdoppelt. Am Ende kam somit ein Betrag in Höhe von 4000 Euro für die „Erholungswochen für pflegende Angehörige", die im neuen Bildungshaus St. Michael in Pfons angeboten werden, zusammen. Caritas-Direktor Georg Schärmer bedankte sich für die Initiative. (TT)