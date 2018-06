Von Helmut Wenzel

Nauders – Mit 540.000 Nächtigungen (2017) die klare Nummer 1 im TVB Tiroler Oberland, 1556 Einwohner, 350 Nächtigungen pro Kopf: Die Kennziffern bestätigen Wachstum im Tourismusdorf am Reschen, wie Bürgermeister Helmut Spöttl am Sonntag hervorhob. „Wir haben derzeit 58 Kinder in drei Kindergartengruppen. Dazu kommt eine Kleinkindergruppe (Anm.: eineinhalb bis drei Jahre) in der neuen Kinderkrippe. Auf Grund der Anmeldungen für Herbst wird möglicherwiese eine zweite Gruppe in der Kinderkrippe eröffnet.“ Nauders hat baulich vorgesorgt und 1,7 Mio. Euro in die Kinderbetreuung investiert, wie bei der Eröffnungsfeier zu hören war. Subventionen kommen von Bund und Land Tirol.

Die modernen Krippenräume, konzipiert für 24 Kleinkinder, entstanden im alten Gemeindesaal – im Umfeld von Kindergarten, Volksschule und Computeria. Nicht nur die pädagogische Einrichtung, die zu Spaß, Spiel und Bewegung motivieren soll, ist neu. „Wir haben uns auch entschieden, ganztägige Kinderbetreuung mit Mittagstisch anzubieten“, schilderte der Bürgermeister. „Das Ergebnis einer Bedarfserhebung im Jahr 2016 war eine klare Sache.“ Zudem könne die neue Einrichtung auch in Ferienzeiten genutzt werden.

Volksschule, Kindergarten und Computeria sind ebenfalls Nutznießer des Kinderkrippenprojekts. Der Gebäudekomplex wurde saniert bzw. barrierefrei gemacht. Zwecks effizienter Energienutzung wurde die komplette Heizanlage ausgetauscht.

„Die Bürgermeister müssen immer sparen“, hob Landtagsvizepräsident Toni Mattle hervor. „Aber Investitionen in die Kinderbetreuung sind Investitionen in die Zukunft.“ Der Gemeinde Nauders könne er zum gelungenen Projekt nur gratulieren. „Vor allem haben die Eltern hier Wahlfreiheit, ob sie ganztägige oder halbtägige Kinderbetreuung haben möchten.“

Noch vor 15 Jahren sei ganztägige Betreuung alles andere als selbstverständlich gewesen. „Ich erinnere mich an den schwierigen Prozess, bis wir 2003 eine ganztägige Einrichtung in Galtür eröffnen konnten“, so Mattle. Viele Eltern seien dagegen gewesen. Nicht besser sei es in jener Zeit der Kleinkinderbetreuungsinitiative „Kullapup“ in Tösens und Prutz ergangen.