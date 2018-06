Die neue Vitus­kapelle im Strenger Ortsteil Kramategg beschert Freude, am Sonntag lud die Gemeinde Strengen zur Einweihungsfeier mit Pfarrer Georg Schödl. Musikkapelle und Schützenkompanie umrahmten die Feier. Bereits 1971 hatte die Jungbauernschaft unweit des neuen Standortes eine Vituskapelle errichtet. Doch diese musste 1996 abgetragen werden, weil das Siedlungsgebiet erweitert wurde.

Seit September vorigen Jahres wurde am Neubau des sakralen Kleinods gearbeitet. „Freiwillige Helfer haben 650 Arbeitsstunden investiert, die Kosten lagen bei rund 17.000 Euro. In besonderer Weise hat sich Gemeinderatsmitglied Manfred Zangerl für das Projekt eingesetzt", schilderte Koordinator Patrick Siegele bei der Feier. Die Vitusstatue in der Kapelle stammt vom heimischen Künstler Eduard Wechner. (psch)