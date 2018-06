Bei strahlend blaue­m Himmel weihten am Sonntag die Feuerwehrler in Vomperbach endlich ihr neue­s Gerätehaus ein. Von der Planung bis hin zum Bau des Feuerwehrhauses mitten im Forchat war es ein langer und vor allem nervenaufreibender Weg. Politische Störfeuer und vehemente Einwände aus der Bevölkerung spalteten den Ort in zwei Lager — die TT berichtete. Doch von alldem war bei der feierlichen Einweihung nun nichts mehr zu spüren.

Mit Spannung erwarteten die vielen Besucher und Ehrengäste die Festrede von Feuerwehrkommandant Florian Gartlacher. Neben seiner Freude über den Neubau und die gelungene Eröffnung ließ er auch kritische Sätze hören: „Es wäre oft besser bzw. wünschenswert, wenn es mehr ein Miteinander als ein Gegeneinander gibt." Damit sprach er die Probleme in der Vergangenheit an und regte zum Nachdenken an. „Doch das ist jetzt vorbei, das ist Geschicht­e, und wir, die Feuerwehr und die Gemeinde, können wieder positiv in die Zukunft blicken und zum Wohl der Bevölkerung wirken."

LHStv. Josef Geisler betonte, wie wichtig die Feuerwehren im Land, in jedem Ort sind, und er freue sich ganz besonders, dass der Bau jetzt stehe. Neben drei Mitgliedern der Vomperbacher Feuerwehr, die für ihre 25-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden, gab es für Max Orgler, seit 60 Jahren bei der örtlichen Wehr, das Ehrenzeichen des Bezirksfeuer­wehrverbandes.

Sichtlich überrascht war BM Hubert Hußl, der von Klaus Erler, langjähriger Landesfeuerwehrkommandant und Landesbranddirektor, eine Laudatio und die Ehrenmitgliedschaft der FF Vomperbach erhielt. Die Kosten fürs Gebäude liegen bei rund 2,3 Mio. Euro. Neben der FF Vomperbach ziehen auch der Singkreis, Theaterverein und Pensionisten dort ein. (m.sch)