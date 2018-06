Innsbruck – Wer im Studienjahr eine Leistung von 16 ECTS-Punkten nachweisen kann, mindestens geringfügig beschäftigt ist, aber nicht mehr als 1500 Euro brutto monatlich aufs Jahr gerechnet verdient, wird auch künftig den Studienbeitrag erlassen bekommen. In der Praxis müssen die Langzeitstudenten die 363,36 Euro zusätzlich zum ÖH-Beitrag im Semester zwar zunächst einzahlen, können das Geld dann aber zurückfordern. Das haben Rektorat, Senat und die Hochschülerschaft paktiert.

Für Rektor Tilmann Märk ist das „ein schönes Signal für Studierende mit vermindertem Zeitbudget“. „Und 16 ECTS-Punkte sind leicht machbar, auch wenn man arbeitet“, betonte die ÖH-Vorsitzende Johanna Beer gestern beim Pressetermin. Betreffen dürfte die Regelung ungefähr 1200 Studierende, schätzt die Uni.

Dass die Universität damit auf viel Geld verzichtet, sieht Senatsvorsitzender Ivo Hajnal nicht so. Bislang habe man von berufstätigen Langzeitstudierenden ja auch keine Beiträge erhalten. Bis der Verfassungsgerichtshof den Gesetzesparagraphen halt kassiert habe. Auch fühle man sich als Universität ein Stück weit den Studenten verpflichtet, gehöre Innsbruck doch zu den teuersten Uni-Standorten. Langfristig sieht Hajnal sogar eine gute Investition in der Innsbrucker Lösung, weil die Studierenden so motiviert würden, Prüfungen zu machen.

Und diese Prüfungsaktivität möchte die Universität ohnehin steigern. Auch weil bessere Kennzahlen mit der künftigen Studienplatzfinanzierung mehr Geld in die Uni-Kassen bringen. Dazu soll auf der einen Seite schneller gehandelt werden, wenn irgendwo zu hohe Durchfallquoten auftreten. Zum anderen werden auch die Studierenden in die Pflicht genommen, künftig nicht mehr unvorbereitet zu Prüfungen anzutreten. Die derzeit in Innsbruck sehr großzügige Satzung, fünfmal zu jeder Prüfung antreten zu dürfen, wird geändert. Künftig gibt es eine fünfte Chance nur einmal im ganzen Studium. Ansonsten ist nach dem vierten Nicht Genügend endgültig Schluss. (sta)