Innsbruck – Mit der Verleihung des Tiroler „Starke-Schulen-Awards“, ausgelobt vom Schulbuchverlag Veritas, hat ein ganz besonderes Schulprojekt an der HAK Innsbruck kürzlich seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht: Zentrales Ziel des komplexen Projekts „Ella KAT6A – Wenn Träume fliegen lernen“ ist es, ein Bewusstsein für seltene Erkrankungen zu schaffen – konkret für das „KAT6A-Syndrom“, einen äußerst selten vorkommenden Gendefekt.

Weltweit gibt es erst 135 Menschen, bei denen dieses Krankheitsbild diagnostiziert wurde. Zu ihnen gehört die einjährige Eleanor, genannt Ella, aus Graz. Sie wurde mit multiplen Einschränkungen geboren, die langfristige Therapien, chirurgische Eingriffe und vollen Elterneinsatz benötigen. Doch Ellas Mutter ist an Krebs erkrankt. Mit dem Schulprojekt aus Innsbruck werden daher zum einen Spendengelder für die vom Schicksal doppelt geschlagene Familie lukriert – so auch beim jährlichen „Patenlauf“ rund um den Baggersee, der heuer am 4. Juli von 8 bis 10 Uhr stattfindet. Doch das mehrstufige Gesamtprojekt hat auch viele kreative Aspekte: Inspiriert von ihrer Klassenlehrerin Monika Rammal und technisch betreut vom Tiroler Medienspezialisten Marco Guirguis, schufen Schüler etwa einen professionell gestalteten Kurzfilm, der eine „Hymne an die Liebe“ (Text und Musik: Hanspeter Haspinger) mit Drohnen-Filmaufnahmen (Max Boschi) verbindet. Unter anderem segeln darin Papierflieger mit einem von Selma Ribic handgezeichneten Porträt der kleinen Ella und der Botschaft „Träume lernen fliegen“ durch die Lüfte.

Im Rahmen des HAK-Schulprojektes wurde zudem eine Homepage erstellt, die dazu beitragen soll, KAT6A-Betroffene weltweit miteinander zu vernetzen. Dies soll längerfristig zu einer erhöhten Bereitstellung von Forschungsmitteln bzw. zum Austausch von Forschungsergebnissen führen, hofft die engagierte Schulgemeinschaft der HAK Innsbruck. (TT)