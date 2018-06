Von Matthias Reichle

Ötztal – „Ich habe etwas gegen schlechte Kopierer“ – für Manuel Ribis ist das Thema ein rotes Tuch. Am kommenden Samstag geht die sechste Auflage des Ötztaler Mopedmarathons über die Bühne. Was dem Obmann des gleichnamigen Vereins sauer aufstößt, sind die Nachahmer, die der Event in den letzten Jahren gefunden hat. So gibt es seither viele Veranstaltungen ähnlichen Namens. „Es ist nicht witzig, wenn man uns beklaut“, bemerkt Ribis kämpferisch. Tatsächlich sind Marathons mit 50 ccm-Mopeds derzeit im Trend – in Deutschland, aber auch in Österreich. Nur sieht er nicht nur Anleihen beim Namen, sondern auch bei so manchem Logo.

Für Ribis sind das „Trittbrettfahrer auf Kosten des Ötztaler Marathons“. Denen sagt man nun den Kampf an. Mit 1. Juni wurde der Wortlaut „Ötztaler Moped Marathon“ und „Mopedmarathon“ beim Patentamt zum Schutz angemeldet.

Mit dem europaweiten Markenschutz will man sich künftig besser behaupten können. „Wenn jemand etwas Eigenständiges macht, kann er sich mit uns unterhalten“, so Ribis. Dass der Ötztaler Mopedmarathon durch ähnliche Veranstaltungen Schaden nimmt, glaubt er allerdings nicht. Noch nie waren so viele Teilnehmer dabei wie heuer, betont er. 1600 hatten sich im vergangenen Dezember jeweils innerhalb von wenigen Minuten angemeldet, betont er. Heuer hat man die Anmeldung erstmals auf fremde Server ausgelagert, weil es in der Vergangenheit immer wieder zu Überlastungen gekommen war. Die Teilnehmer, die heuer am weitesten anreisen, kommen aus Michigan/USA. Aber auch ein Ire sei dabei.