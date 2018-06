Von Christoph Blassnig

St. Jakob i. Def. – Seit Jahrzehnten gibt es Bestrebungen, die Mittelschüler aus Hopfgarten, der ersten Gemeinde des Defereggentales, nicht mehr bis nach Matrei zu schicken, sondern sie in St. Jakob ihre Schulpflicht erfüllen zu lassen. Dies wird ab dem kommenden Schuljahr umgesetzt und der Bildungs­standort St. Jakob damit abgesichert. Seit 2017 hat Markus Tönig die Schulleitung dort inne. Tönig bestätigte bei einem Termin mit Vertretern des Nationalparkkuratoriums unter dem Vorsitz von LHStv. Ingrid Felipe die Neuerung. Der dazu notwendige Beschluss der Landesregierung werde noch vor dem Herbst erfolgen, eventuell sogar im Rahmen einer Klausurtagung, die im Defereggental stattfinden könnte.

Die Neue Mittelschule St. Jakob wurde nun in Matrei urkundlich in den Kreis von 19 Partnerschulen des Nationalparks Hohe Tauern aufgenommen. Nationalparkdirektor Hermann Stotter misst Partnerschulen große Bedeutung zu: „Von Fächern wie Religion bis hin zur Mathematik wird der Nationalpark dort verbindend in den Unterricht mit aufgenommen.“ So würden fast 2300 Schüler die Schutzzone als wesentlichen Teil ihrer Heimat und zukünftigen Entwicklung kennen lernen und als selbstverständlich begreifen, ist Stotter überzeugt. LHStv. Ingrid Felipe sieht weiterhin großes Entwicklungspotenzial: „Im Defereggental haben wir das Thema Wasser vielfältig aufbereitet. Unserer rastlosen Zeit begegnen wir mit Ruhe und Bewusstsein in der Natur. Das Schulzentrum in St. Jakob wird das Zusammenleben in einer intakten Umwelt vermitteln.“ Gemeinsam mit Bildungslandesrätin Beate Palfrader seien in den kommenden Jahren Schwerpunkte zu den Naturschätzen des Landes geplant. „Unsere Pädagogen machen gute Arbeit in der Umweltbildung. Ich freue mich sehr, dass eine weitere Schule hinzugekommen ist.“ Ziel sei einerseits eine verträgliche Vermarktung durch den Tourismus. „Erst recht sind wir selbst eingeladen, Unbekanntes in der eigenen Heimat zu entdecken.“

Bürgermeister Ingo Hafele bestätigte eine große Aufbruchsstimmung im Ausbildungszentrum in St. Jakob.