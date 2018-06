Von Marco Witting

Innsbruck – Es scheint, als wäre der Randstein nur eine kleine Hürde. Für Menschen im Rollstuhl, mit einem Rollator oder für Blinde kann das aber zu einem großen Problem werden. An zwei belebten Orten in Innsbruck wurde und wird an der Barrierefreiheit gearbeitet. So erleichtert jetzt eine neue Rampe den Zugang zum Innsbrucker Baggersee.

Dieser fügt sich relativ unscheinbar in die Gegend ein. Dass hier 25.000 Euro verbaut wurden, mag man erst gar nicht glauben. Doch es sind umfangreiche Maßnahmen, die gesetzt werden mussten: Neuer Asphalt, Mauern, Geländer, der ganze Bereich musste zudem winterfest gemacht werden. Und so steht jetzt dort eine Rampe, wo einst eine Hecke und ein Randstein war. „Wir haben hier sehr viele Spaziergänger an der Promenade. Hier können Rollstuhlfahrer, Menschen mit einem Rollator oder Kinderwagen leichter zum Baggersee kommen“, sagte StR. Uschi Schwarzl (Grüne) – das Projekt wurde schon in der vorherigen Gemeinderatsperiode genehmigt. Auch Blinde oder Menschen mit einer Seheinschränkung können dank der Bodenmarkierungen leichter die Straße wechseln. Während der halbstündigen Präsentation der Rampe zeigte sich, dass es durchaus Bedarf für die Rampe gibt. Insgesamt drei Rollstuhlfahrer nutzten sie in dieser Zeit. Florian Wolf vom Tiefbauamt der Stadt hat jedenfalls eine Bitte an alle Radfahrer: „Wir bitten, die Menschen mit Beeinträchtigung zu respektieren und die Räder nicht an den Handläufen abzusperren.“

Rund 900.000 Euro investiert die Stadt in die Barrierefreiheit des Goldenen Dachls. Anlässlich des Gedenkjahrs für Kaiser Maximilian 2019 wird im Museum eine Sonderausstellung präsentiert. Um diese möglichst allen zugänglich zu machen, werden Umbauarbeiten am Gebäude vorgenommen. Das Projekt umfasst neben den Umbauarbeiten für einen barrierefreien Zugang zum Museum Goldenes Dachl sowie dem Prunkerker auch Maßnahmen, um die übrigen Räumlichkeiten, wie zum Beispiel den Trausaal, für möglichst alle Menschen zugänglich zu machen.