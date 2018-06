Lechtal – Seit Mitte Mai ist der Lechweg in der verkürzten Frühjahrsvariante von Warth flussabwärts für Wanderer begehbar. Die beiden Etappen vom Formarinsee nach Lech a. Arlberg und von Lech bis Warth sind aufgrund der großen Schneemengen im hochalpinen Bereich länger gesperrt.

Ab morgen Freitag, 22. Juni, kann der Weitwanderweg aber wieder in voller Länge – über 125 Kilometer – vom Formarinsee am Arlberg bis zum Lechfall in Füssen erwandert werden. Auf sechs bis acht Etappen – je nach Kondition – führt der Weg durch zwei Länder und fünf Regionen. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.lechweg.com. (fasi)