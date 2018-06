Ebbs, Schwoich – Die Obst- und Gartenbauvereine haben kürzlich wieder zum „Tag der offenen Gartentür“ eingeladen. In der Unteren Schranne haben fünf Familien daran teilgenommen. Die Gärten präsentierten sich recht unterschiedlich, doch in allen sieht man die Liebe und die Freud­e, mit denen sie gepflegt werden. Der Gemüseanbau wird wieder mehr ein Thema – auch bei jenen, die bisher mehr auf Blüten Wert gelegt haben. Hochbeete sind nicht mehr wegzudenken, auch wenn sich die Schnecken­plage heuer, aufgrund der Trockenheit, in Grenzen hält. Egal, ob das Grundstück steil ist oder zum „Garteln“ ein Garagendach zur Verfügung steht, mit entsprechendem Engagement lässt sich überall ein kleines Paradies schaffen.

Unter den elf ausgewählten Gärten im Bezirk Kufstein waren auch zwei aus Schwoich: Monika und Manfred Höck („Kronbühel“) sowie Birgit und Jakob Siebenförcher freuten sich an diesem Tag über das Interesse von zahlreichen Gästen, die aus ganz Tirol gekommen waren, um die herrlichen Anlagen zu bewundern. (be, hn)