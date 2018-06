Schwaz – Am Wochenende wird in Schwaz viel geboten. Ein Highlight am Veranstaltungskalender ist dabei wohl das traditionelle Fest der Kulturen und Religionen in der Pfarre St. Barbara.

Seit zehn Jahren wird so das Miteinander der verschiedensten Kulturen in der Bezirkshauptstadt gefeiert. „So ein Fest verbindet und berührt. Einmal im Jahr wollen wir das Gefühl des Miteinanders feiern und damit ein Stück Integration schaffen“, sagt Anton Macher von der Pfarre St. Barbara. Die Organisation laufe mittlerweile wie am Schnürchen. Alle Kulturvertreter bringen sich ein und helfen mit. „Es sind immer humorvolle und interessante Treffen. Es gibt auch teils kritische Einwürfe, aber die Organisation läuft ansonsten sehr unkompliziert“, weiß Macher.

Den Auftakt zum Fest macht Pfarrer Rudolf Theurl mit einem Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Barbara. Im Anschluss sorgen Vorführungen der Vereine Almrausch Söllleite, der Alevitischen Gemeinde Jenbach oder dem Club Bosna sowie der Hajduk für gute Stimmung. Insgesamt acht Gruppen treten am Vorplatz der Kirche auf. Um 14 Uhr wird zum religiösen Dialog zum Thema „Im Trauerfall – Rituale, Bräuche, Kultur rund um Tod und Verabschiedung“ geladen. Weiters können Schmankerln von Indien über den Balkan bis zur Türkei und Wiener Mehlspeisen gekostet werden. Den Abschluss bildet um 16 Uhr ein gemeinsames Gebet aller Religionen. (emf)