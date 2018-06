Von Walter Zwicknagl

Fügen – Am Tag des kalendarischen Sommeranfangs denkt kaum einer an Weihnachten. Schon gar nicht bei Hitze und Sonnenschein. Außer die Fügener. Denn im Schloss Fügen drehte sich gestern Vormittag alles um „Stille Nacht und Klang der Alpen“. Schon am Samstag, 30. Juni, soll die große Ausstellung im Fügener Barockschloss eröffnet werden.

„Noch ist einiges zu tun, aber wir sind gut im Zeitplan“, sagte Hannes Pramstraller, der Leiter der Sonderausstellung, vor der zwölf Meter langen Geige, die einen Tag zuvor rot bemalt wurde. Stolz zeigt Martin Reiter auf einen Ranzen von Ludwig Rainer, der bis zum 2. Februar des nächsten Jahres anlässlich des 200. Geburtstags des berühmtesten Weihnachts- und Friedensliedes bewundert werden kann. Für den Fügener Bürgermeister Dominik Mainusch ist das der Probelauf für die künftige Nutzung des Schlosses, das von der Gemeinde erworben wurde. Eine Machbarkeitsstudie soll endgültig klären, was hinter den historischen Mauern künftig möglich ist.

„Die Verbreitung des Weihnachtsliedes ist untrennbar mit Tirol verbunden. Das Jubiläum nehmen wir zum Anlass, alte Traditionen neu zu beleben und ganz Tirol in den Bann der Friedensbotschaft zu ziehen“, meinte LHStv. Josef Geisler gestern bei einer Pressekonferenz. Neben einem bunten Veranstaltungsreigen in Tirol seien auch Veranstaltungen im Ausland, so in New York und in Russland, geplant. An einem Strang ziehen dabei die Tourismusregionen Zillertal, Achensee, die Silberregion Karwendel und die Tirol Werbung.

„Stille Nacht“ sei ein Lied, das Menschen zusammenbringt, sagte Kulturlandesrätin Beate Palfrader. Dabei wären die unterschiedlichsten Vereine und Sparten eingebunden. Die Palette reiche vom Volksmusikverein bis zum Strasserhäusl in Laimach im Zillertal, vom Steudltenn in Uderns bis zur Musik im Wirtshaus. Besonders wichtig sei es, Kinder und Jugendliche nachhaltig anzusprechen. „Mit den Kinderkonzerten des Mozarteums in Kooperation mit der Landesmusikdirektion passiert das ebenso wie mit dem Sonderheft für Tiroler Volksschüler. Dabei sollen das schönste Weihnachtslied und das Tiroler Volksliedgut Teil des Schulunterrichts werden“, betonte Palfrader.

Zum musikalischen Eröffnungsfest wird am 30. Juni von 13 bis 17 Uhr geladen. Im Innenhof, im Rainer-Saal, im Tanzraum oder im Geigen- und Jodelraum bieten Musik-, Gesangs- und Tanzgruppen vom Oberland übers Zillertal und von Bayern bis Kitzbühel ein buntes Programm.

Mehr als 30 Schauräume wurden für das große Motto aufbereitet. Bewegend die Weihnacht im Schützengraben im Ersten Weltkrieg. „Es soll viele Einblicke in die Erfolgsgeschichte der alpinen Musik geben“, betonen die Veranstalter. „Wir wollen uns nicht nur als Sportland, sondern auch als Kulturland positionieren“, waren sich LHStv. Josef Geisler und LR Beate Palfrader einig.