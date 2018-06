Innsbruck – Das, was 95 Einfamilienhäuser an Gas oder Öl brauchen würden, wird künftig im Innsbrucker Tivoli-Schwimmbad eingespart. Möglich macht das eine moderne Wärmepumpen-Anlage, die seit Kurzem im Freibad in Betrieb ist. Damit werden jetzt das Becken- und Warmwasser beheizt.

Dafür wurden rund 340.000 Euro investiert, ein Investment, das sich innerhalb von „sieben bis acht Jahren“ amortisieren soll, wie IKB-Vorstand Helmuth Müller erklärt. Eine derartige Anlage halte aber zwischen 20 und 25 Jahre. Die bestehenden Gaskesselanlagen wurden durch eine Wärmepumpen-Anlage Luft/Wasser (mit einer Gesamtleistung von 350 kW) ersetzt. „Es geht uns aber auch darum, hier weitere Erfahrungen zu sammeln und dies sukzessive in unser Portfolio einzubinden“, erklärte Müller, der in der Technologie einen wichtigen Baustein beim Umbau des Energiesystems sieht.

BM Georg Willi (Grüne) freute sich über die Initiative, die „ein großes Stück“ zu nachhaltiger Energieversorgung in der Stadt beitrage. Gerade im Tivoli, das Willi als „wichtige Freizeitoase“ bezeichnete, sei eine umweltfreundliche Energiegewinnung besonders beispielhaft. Insgesamt würden durch die Anlage rund 350 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. (mw)