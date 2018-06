Von Catharina Oblasser

Lienz – Von den rund 50.000 Einwohnern des Bezirks ­Lienz sind mehr als 11.000 Personen Mitglied beim Automobil- und Serviceclub ÖAMTC, Bezirksgruppe Osttirol. Bezogen auf alle Pkw-Zulassungen ergibt das 38,55 Prozent. Tendenz steigend, so hieß es bei der Jahreshauptversammlung für 2017.

Kein Wunder also, dass der Club sich Gedanken über die Zukunft macht. Der Lienzer Stützpunkt, der an der Drautalbundesstraße mitten in der Stadt liegt, ist seit Jahrzehnten unverändert – auch was den Platz betrifft. „Nach heutigem Stand können wir den Bedarf noch decken“, sagt ÖAMTC-Landesleiter Andreas Heis. „Aber wer weiß, was in fünf, zehn oder 20 Jahren ist?“ Lienz sei ein „Sorgenkind“, das zweite neben dem Stützpunkt in Landeck-Zams, der auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat.

Nach der Statistik hat der Stützpunkt in Lienz voriges Jahr 5189 Pannenhilfen auswärts, Abschleppungen und Pannenhilfen am Stützpunkt abgewickelt. 4495-mal kamen Autobesitzer für die §57a-Begutachtung – im Volksmund als „Pickerl“ bezeichnet.

Laut Andreas Heis verfügt der Club zurzeit über eine Grundfläche von 1600 Quadratmetern. Zu- oder Ausbauten sind nicht mehr möglich. Deshalb soll der Stützpunkt von Lienz nach Nußdorf-Debant übersiedeln. „Wir verhandeln über ein Grundstück, das ebenfalls an der Drautalbundesstraße liegt“, informiert Heis. Es befindet sich gegenüber vom Lebensmittelmarkt Hofer und gehört der Osttiroler Baufirma Frey.

„Die Fläche wäre 7900 Quadratmeter groß, für den Stützpunkt würden wir die Hälfte davon brauchen“, so der ÖAMTC-Landesleiter von Tirol. Der Rest wäre als allfällige Reserve gedacht. Heis: „Wenn alles klappt, beginnen wir 2019. Die Fertigstellung könnte dann 2020 erfolgen.“

Damit würde sich auch das 14-köpfige Mitarbeiterteam unter der Leitung von Norbert Kraler über Verbesserungen freuen können. „Wir haben schon mehrere Stützpunkte in Tirol erneuert, zuletzt jenen in Kematen“, sagt Heis. Dort gibt es bald größere Sozialräume und eine zeitgemäße Infrastruktur wie einen Shop, in dem zum Beispiel Kindersitze ausgestellt werden. Und, besonders wichtig: Die so genannten Prüfgruben, in denen die Techniker die Unterseite der Autos inspizieren, werden vergrößert. „Heute sind die Autos viel größer als früher. Da wird es in der Prüfgrube gleich einmal zu eng.“

Das derzeitige Grundstück in Lienz ist Eigentum des Clubs. Was damit passiert, kann Heis noch nicht sagen.