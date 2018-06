Tristach, Ainet – Im Juli stehen in zwei Osttiroler Gemeinden große Jubiläumsfeiern an. Gemeinde und Pfarre Tristach lassen am Sonntag, den 1. Juli, ihren Altpfarrer Josef Indrist hochleben. Er begeht sein 60-Jahr-Jubiläum als Priester. Die Feier beginnt um 10 Uhr mit dem Einzug der Musikkapelle im Dorfzentrum. Es folgen ein Dankgottesdienst, der vom Kirchenchor umrahmt wird, und eine Agape im Gemeindezentrum.

In Ainet stehen am Sonntag, den 8. Juli, gleich zwei Jubiläen an. Pfarrer Ludwig Jester ist, so wie Indrist, seit 60 Jahren Priester. Und Sr. Walburga Holzer hat vor 60 Jahren ihr Gelübde als Nonne abgelegt. Die Feier beginnt mit dem Empfang am Kirchplatz um 8.45 Uhr, es folgt der Festgottesdienst mit dem Kirchenchor Ainet. Danach versammeln sich Jubilare und Festgäste zu einer feierlichen Prozession über die Felder. Ab 11.30 Uhr spielt die Musikkapelle Schlaiten auf. (TT)