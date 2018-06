Hall i. T.– Der „Marktanger“ bewegt: Die Frage, wie das Areal im Herzen der Haller Altstadt künftig gestaltet und genutzt werden soll – durch die Übersiedlung von NMS Europa und Sonderschule ins neue Schulzentrum Hall ergibt sich eine einmalige Chance –, lockte am Mittwochabend zahlreiche Altstadtbewohner und Interessierte ins Kurhaus.

Dort stellte eine Fachjury, bestehend aus Kantonsbaumeister Werner Binotto (St. Gallen, CH) sowie den Architekten Benedikt Gratl und Martin Scharfetter, die Ergebnisse der drei von der Stadt beauftragten Bebauungsstudien vor. Diese sollten klären, welches Bauvolumen am Areal überhaupt möglich und mit Blick auf historische Bausubstanz und Denkmalschutz verträglich ist – und somit einen Rahmen für den folgenden Architekturwettbewerb abstecken. In die Studie wurden auch zwei Gebäude der Familie Feucht (Wallpachgasse 5 und 7) einbezogen – die Firma möchte ja ihre Verkaufsflächen erweitern.

Die Studie des Architekten Rainer Köberl aus Innsbruck, die von der Jury letztlich empfohlen wurde, spürt den Grenzen des historischen Haller Marktangers nach: So soll sich die westliche Fassade der geplanten Neubauten im Bereich Wallpachgasse 5 und 7 an der einstigen Ostkante des Marktangers orientieren. Die Kubatur ist dabei kleiner als in den anderen beiden Studien – und auch aus Sicht von Landeskonservator Walter Hauser „angemessen“.

Im Prozess wurden noch weitere Fragen geklärt: So ist eine oft diskutierte Parkgarage im Bereich Marktanger laut Vorprüfung wirtschaftlich keinesfalls sinnvoll realisierbar.

Fix ist auch, dass die NMS Europa stehen bleibt: Ein Abriss – den der Denkmalschutz aktuell ohnehin ablehnt – „würde mehr Fragen aufwerfen, als Antworten liefern“, war sich die Jury einig. Zumal die Räume Nachnutzungen aller Art zulassen würden.

Was inhaltlich am Areal alles passieren soll – abgesehen von Verkaufsflächen in noch festzulegender Größe –, ist generell noch nicht fixiert. Die Botschaft der Bürger beim Infoabend war jedenfalls klar: Sie wollen sich weiter einbringen. In mehreren Wortmeldungen wurde die bange Frage aufgeworfen, wie mit den vielen im Zuge eines Bürgerbeteiligungsprozesses eingebrachten Ideen umgegangen wird (die Vorschläge reichten vom Marktplatz über ein Stadthotel bis zur Kletterwand) und wie diese nun in die Ausschreibung des Architekturwettbewerbs einfließen sollen.

„Der Beteiligungsprozess muss weitergehen“, meinte Hermann Fercher, einer der Initiatoren der Online-Petition „Was wird aus unserem Marktanger?“, die binnen kurzer Zeit schon über 670 Unterschriften erreicht hat. Denn bei der Nutzung der neuen Gebäude, aber etwa auch der alten Schule müssten öffentliche Interessen – soziale, kulturelle, jugendspezifische Nutzungen etc. – gegenüber Privatinteressen gewahrt bleiben.

BM Eva Posch sicherte zu, dass die Ideen der Bürger in die Gemeinderatsdebatte einfließen werden, und lud die Plattform zu weiteren Gesprächen ein. Zugleich merkte sie an, dass auch die Ergebnisse des Architekturwettbewerbs „wieder öffentlich präsentiert und diskutiert werden“. (md)