Von Alexandra Plank

Innsbruck – Seit einem Vierteljahrhundert gibt es den Sozialverein, der Beratungen in allen Bezirken anbietet. Noch über den Sommer kann ein personeller Engpass in Landeck beseitigt werden.

Psychologen und Pädagogen kümmern sich in kleinen Gruppen um Kinder, die durch die Scheidung der Eltern vor einer neuen Situation stehen. „Wenn Kinder bei einer Trennung nicht ernst genommen werden, fühlen sie sich oft zwischen Mam­a und Papa zerrissen“, sagt Landesleiterin Barbara Baumgartner. Rückmeldungen zeigen, wie wichtig das Angebot ist. So sagte ein Fünfjähriger: „Seit ich bei Rainbows war, ist mein Herz wieder aus Gold! Vorher war es zur Hälfte schwarz.“

Laut Statistik des Landes Tirol hat die Scheidungsrate von 2016 auf 2017 um rund 2 % abgenommen. „Tirol ist aktuell bei den Scheidungen österreichweit Schlusslicht“, sagt Baumgartner. Sie will die neue Entwicklung nicht überbewerten. „Das ist ein statistischer Ausreißer, die Scheidungsrate bewegt sich in Tirol durchschnittlich zwischen 35 und 40 Prozent.“ 2017 waren 874 minderjährige Kinder von der Trennung ihrer Eltern betroffen. „Es ist wichtig, dass die Erwachsenen erkennen, dass sie zwar als Paar nicht mehr zusammenkommen, aber als Eltern ihrer Kinder beide weiterhin gefordert sind“, erklärt die Psychologin.

Drei Beratungsgespräche mit den Eltern und zwölf 90-minütige Sitzungen mit den Kindern umfasst das Programm, das sich am Alter der Kinder orientiert. „Schon Vierjährige können kommen, ganz viel passiert bei den Jüngsten spielerisch“, sagt Baumgartner. Gefördert wird der Verein von Stadt, Land und Bund. Eltern müssen einen Selbstbehalt von 293 Euro bezahlen. „Wir führen derzeit Gespräche, ob die Subventionen erhöht werden. Die Zahl der Klienten hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt, die Förderungen sind indes nur geringfügig gestiegen“, so Baumgartner.

Immer wieder wird die These geäußert, dass die hohen Lebenshaltungskosten in Tirol dazu führen würden, dass sich Ehepartner eine Trennung finanziell nicht leisten können. Baumgartner dazu: Es sei immer auch eine Kostenfrage, wenn Partner sich trennen. Es gebe aber so viel Unterstützung, dass man diesen Schritt wagen könne. „Eine überlegte Trennung, die respektvoll erfolgt und auf die Kinder Rücksicht nimmt, ist besser, als wenn Kinder immer Streitereien ausgesetzt sind.“ Das Wichtigste sei, Kindern die Schuld zu nehmen. „Viele meinen, die Eltern lieben sich nicht mehr, weil sie nicht brav genug waren.“

Der Verein verfügt über ein Jahresbudget von rund 200.000 Euro. 2017 wurden 150 Kinder während und nach Trennungen begleitet, 80 nach einem Trauerfall. Letztere machen rund ein Drittel der Klienten aus. „Wir wollen diesen Bereich ausbauen“, so Baumgartner. Umso wichtiger sei die Aufstockung der Mittel, denn das Angebot sei für die Hinterbliebenen kostenfrei. Alle Informationen unter www.rainbows.at.