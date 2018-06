Von Angela Dähling

Zell a. Z. – So ganz glauben wollten es manche Eltern noch nicht, dass ab diesem Herbst tatsächlich ein Gymnasium im Zillertal aufsperrt. Seit Jahrzehnten gibt es den Wunsch danach, lange wurde vertröstet. Zu lange für so manche. „Wir hätten Platz für 33 Schülerinnen und Schüler in der ersten Klasse. 21 sind angemeldet“, sagt Bernhard Wildauer. Er ist Direktor der Zillertaler Tourismusschulen und auch des neuen Bundesoberstufen Realgymnasiums (BORG) Zillertal, das im Gebäude der Tourismusschulen nach den Sommerferien die Pforten aufsperrt. „Die Entscheidung, auf welche weiterführende Schule ihre Kinder sollen, war bei vielen Eltern schon gefallen, als Ende November 2017 publik wurde, dass wir ab Herbst starten. Es war einfach zu kurzfristig. Zumal es bei etlichen auch um Internatsplätze ging“, erklärt Wildauer. Die meisten der 21 künftigen Gymnasiasten kämen nicht wie erwartet aus dem hinteren, sondern aus dem mittleren Zillertal. „Das Aufnahmeverfahren ist aber noch im Laufen“, ergänzt Landesrätin Beate Palfrader.

Dass im Gymnasium des musikalischen Zillertals vor allem auf Naturwissenschaft Wert gelegt wird, hat einen Grund: „Die Schwerpunkte liegen bewusst nicht auf Musik, denn das neue BORG soll sich nicht mit dem Schwazer Gymnasium konkurrenzieren, welches Musik als Schwerpunkt hat“, sagt LR Palfrader. Deshalb sei auch Informatik nicht in Frage gekommen, ergänzt Wildauer. Auch im Bereich Sport gebe es bereits genug Angebote. „Wir bleiben aber im naturwissenschaftlichen Bereich im unteren Limit der vorgeschriebenen Stunden“, informiert Wildauer. So habe man noch freie Kapazitäten für „Gesundheit und Soziales“ sowie „Wirtschaft kompakt“ als weitere Schwerpunkte. Viele Eltern hätten den Wunsch danach geäußert. Der Grund: ein Medizin- oder BWL-Studium im Anschluss. Latein ist als Wahlfach fix. Ob Französisch oder Italienisch ebenfalls angeboten werden, entscheide sich noch. „Die Eltern werden da ein Mitspracherecht haben“, sagt Wildauer. Damit trotz der vorgegebenen Rahmenbedingungen auch die Informatik nicht zu kurz kommt, werde hier die Wochenstundenzahl von zwei auf vier Stunden verdoppelt, erklärt der Schuldirektor.

Gestartet wird mit einer Klasse, im Vollausbau werden dann vier Klassen (eine pro Jahrgang) in Zell untergebracht sein. Dafür sind Umbaumaßnahmen an der Tourismusfachschule vorgesehen. Zunächst finde man aber mit den bestehenden Räumlichkeiten der Tourismusschule und der angrenzenden Neuen Mittelschule das Auslangen. Auch in puncto Lehrkräfte sei das weitestgehend der Fall, erklärt Wildauer. Und Palfrader spricht von einer optimalen Vernetzung dank der bestehenden Schultypen in Zell. „Wir haben beispielsweise einen Lateinlehrer, der an der Tourismusschule bisher Informatik unterrichtet hat“, erklärt Wildauer. Für Musik und darstellende Kunst brauche es zusätzliche Lehrer, die seien aber gefunden.