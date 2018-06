Von Brigitte Warenski

Innsbruck — Wer heute eine Kutsche fährt, braucht im besten Fall einen Autoführerschein. Früher musste man Pferde­praxis und ein Kutschen-Fahrabzeichen vorweisen. Der Kurs für den „Kutschen-Führerschein" dauerte sechs Wochen und umfasste Theorie und Praxis. Gelernt hat man dabei nicht nur das Fahren, sondern u. a. auch wie man Pferde richtig anspannt und wo die Belastungsgrenzen liegen. Eine Kommission hat dann die Prüfung abgenommen.

Vor zwei Jahren wanderte das Thema Fahrerlaubnis zu den Veranstaltungsämtern der Gemeinden. Was heißt, dass jede Gemeinde nun selbst festlegen kann, was sie von einem Kutscher, der Gäste transportiert und für ihre Sicherheit verantwortlich ist, einfordert. In Innsbruck ist es der Nachweis einer Pferdepraxis, die irgendwer ausstellen kann, Vorgaben gibt es nicht.

In der Branche heißt es, dass ausländische Fahrer in ihrer Heimat solche Nachweise um 30 Euro kaufen können. Seinen Namen will hier keiner nennen, zu groß ist die Angst, „von den Mitbewerbern gelyncht zu werden", sagt ein Tiroler Kutscher. Zudem wird z. B. in Innsbruck der B-Führerschein verlangt, „was ich absolut unsinnig finde. Das wär' so, als würde ich von den Autofahrern einen Kutschenführerschein verlangen", ärgert sich ein Fiaker.

Es gibt auch Gemeinden, die mit weitaus weniger zufrieden sind. Dort genügt ein reines Ansuchen. Die Kutschen selbst „sind seit der Novelle des Tierschutzgesetzes 2017 auch nicht mehr bewilligungspflichtig", erklärt Martin Janovsky, Tierschutzombudsmann des Landes Tirol. Ein anderer Kutscher, der ebenfalls aus Sorge vor Repressalien seinen Namen nicht öffentlich machen will, fordert, dass schwarze Schafe „so hoch gestraft werden, dass sie es auch spüren".

Der angekündigten Demonstration für das Aus der Fiakerei am 7. Jul­i (15 Uhr) vor der Triumph­pforte kann man in der Branche naturgemäß nichts abgewinnen, „denn damit wird die gesamte Branche in den Dreck gezogen".