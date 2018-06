Seit 2015 war sie gesperrt — und so mancher hat ungeduldig auf die Wiedereröffnung gewartet. Auch Vizebürgermeister Stefan Krismer, der auf ein kompliziertes Genehmigungsverfahren verweist.

Seit wenigen Tagen sind nun aber erstmals wieder Fußgänger auf der beliebten Steffelwaldbrücke in Imst unterwegs — ohne Festakt oder Ankündigung wurde der Weg geöffnet. Die Querung über den Schinderbach ist so gut wie fertig, bestätigt Nikolaus Larcher, Chef des städtischen Bau- und Raumordnungsreferats. Es seien lediglich Restarbeiten zu erledigen, die offizielle Übergabe stehe noch aus. Aus der ehemaligen Holzbrücke ist eine Stahlkonstruktion geworden, die den Wildbach in einem Bogen quert. Die Fahrbahn wurde asphaltiert.

Über die Ausführung wurden im Gemeinderat vor einem Jahr noch hitzige Debatten geführt. So mancher hätte sich wieder eine Holzbrücke gewünscht. „Das ist Geschmacksache“, so Krismer, denn auch die Brücken in der Rosengartenschlucht seien aus Stahl.

Neu ist allerdings, dass die Bachquerung so breit ist, dass sie im Sommer von einem Kehrfahrzeug und im Winter von einem Schneeräumgerät befahren werden kann. Das erleichtere die Betreuung immens.

Vergangenen Herbst bekam die Gemeinde schließlich grünes Licht für den Neubau. Damit hat man am 26. April begonnen, am 15. Juni konnte der Bau abgeschlossen werden, erläutert Bauleiter Jürgen Ewerz. „Derzeit sind noch diverse Nebenarbeiten im Gang­e. Für Krismer ist wichtig, dass es die Verbindung wieder gibt — nicht nur für Spaziergänger, sondern auch als Zugang zur Rosengartenschlucht, die der Schinderbach über die Jahrmillionen gegraben hat.“

Die Schlussrechnung für den Bau liegt nicht vor. Budgetiert wurde die Brücke mit rund 160.000 Euro. (mr)