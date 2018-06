Fiss – Erfindergeist und Engagement stellten Mitarbeiter der Fisser Bergbahnen unter Beweis: In dreijähriger Entwicklungszeit konstruierten sie eine Waschstraße für Mountain- und Downhillbikes. Womit künftig nur noch saubere Räder in den Seilbahnkabinen transportiert werden, den Putztrupps bleibt Schmutz von den Bikes erspart. Die Bergbahnen-Geschäftsführer Hubert Pale und Benny Pregenzer freut’s: „Das Angebot an Trails und Singletrails wird am Sonnenplateau immer größer, die Zahl der Biker steigt. Für uns war es eine Herausforderung, dass die Räder vor dem Transport in den Kabinen gereinigt werden.“ Statt dem Wasserschlauch steht ab sofort eine einzigartige Waschbox zur Verfügung. Diese Innovation der Seilbahnmitarbeiter macht es möglich, dass die Biker selbstständig ihre Räder automatisch waschen lassen können. Der Vorgang startet per Münzeinwurf oder Karteneingabe. In der Box bewegt sich ein Sprüharm, in weniger als drei Minuten hat der Biker sein gereinigtes Fahrrad.

„Unsere Burschen haben von der Idee bis zur Umsetzung alles eigenständig gemacht“, hoben Pale und Pregenzer hervor. (za)