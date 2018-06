Kiew – Wintereinbruch kurz nach Sommerbeginn: In den Karpaten in der Ukraine sind in der Nacht auf Samstag bei Temperaturen um den Gefrierpunkt mehrere Zentimeter Schnee gefallen. Rettungskräfte mussten nach eigenen Angaben 27 Kinder und acht Erwachsene bergen, die in einem Zeltlager nahe dem 1881 Meter hohen Berg Blysnyzja kampierten.

Die Touristen seien in tiefer gelegene Orte gebracht worden, sagte der Sprecher der örtlichen Gebietsverwaltung. Schnee wurde auch aus der Hohen Tatra gemeldet, die sich an die Karpaten anschließt und entlang der polnisch-slowakischen Grenze verläuft. (APA/dpa)