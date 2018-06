Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Das CBD-Marihuana, das in mehreren Innsbrucker Geschäften verkauft wird, entspricht den gesetzlichen Vorgaben: So lautet das Ergebnis der Analysen, die die Innsbrucker Staatsanwaltschaft bei der Gerichtsmedizin in Auftrag gegeben hat. „Nur bei einer oder zwei Proben wurde der Grenzwert für den Inhaltsstoff THC geringfügig überschritten“, präzisiert Thomas Willam, Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft. Mehr Sorgen bereiten der Justiz allerdings die Hanf-Setzlinge, die auch in Tirol immer mehr zum Verkaufsschlager werden: „Hier besteht Handlungsbedarf“, ist Willam überzeugt.

Es war Ende März, als mehrere Innsbrucker Hanf-Shops ins Visier der Kriminalpolizei geraten sind. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft führten die Drogenfahnder in den Geschäften und teils auch den Wohnungen der Inhaber Hausdurchsuchungen durch. Dabei beschlagnahmten die Beamten Proben der verschiedenen Hanfprodukte. Die Aktion galt vor allem dem an sich legalen, angeblich beruhigenden und schmerzlindernden CBD-Marihuana, dessen THC-Gehalt unter 0,3 Prozent liegen muss. Das Problem: Eine Unterscheidung vom illegalen Zwilling ist nicht so einfach – beide Sorten schauen gleich aus und riechen auch gleich. So war es den Innsbrucker Gerichtsmedizinern vorbehalten, das „gute“ vom „bösen“ Gras zu differenzieren. Mit dem bereits eingangs erwähnten Ergebnis – die Produktbezeichnung CBD-Marihuana war kein leeres Versprechen, die verkauften Hanf-Erzeugnisse sind im Wesentlichen legal.

Unklar ist allerdings noch, ob das auch für die ebenfalls im Angebot befindlichen „Hasch-Kekse“ gilt. Die überschreiten zwar auch nicht den THC-Grenzwert, beinhalten aber das Harz der Hanfpflanzen. „Ob legal oder nicht, ist noch offen“, sagt Willam: „Wir warten auf das Gutachten der Gerichtsmedizin.“

Ein wesentlich größerer Dorn im Auge der Staatsanwaltschaft sind allerdings die Hanf-Setzlinge, die in Österreich zum Milliardengeschäft geworden und auch in Tiroler Shops erhältlich sind. Bei artgerechter Pflege werden aus den Baby-Pflanzen in wenigen Monaten THC-reiche und damit illegale Marihuana-Stauden. Produzenten und Verkäufer weisen pflichtschuldigst darauf hin, dass es sich um Zierpflanzen handelt, deren Konsum illegal ist. Für Willam eine Augenauswischerei: „Die Tests ergaben jetzt, dass schon die Setzlinge teils deutlich über dem THC-Grenzwert liegen.“ Außerdem verraten der Preis (zehn Euro und mehr pro Pflanze; Anm.) und Sortenbezeichnungen wie „Royal Highness“, um „was es eigentlich geht“, sagt Willam. Dazu passe auch der Pflege-Hinweis, dass die Setzlinge 18 Stunden Licht pro Tag, gern auch Kunstlicht, benötigen. „Wann scheint in Tirol 18 Stunden am Tag die Sonne?“, wundert sich der Staatsanwalt.

Fazit: Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft wertet das Geschäft mit den Hanfsetzlingen als „unerlaubten Anbau von Cannabis“, so Willam weiter: „Und im Fall des Verkaufs liegt unerlaubtes Erzeugen von Suchtmitteln vor.“

Anders ausgedrückt: Mit Hausdurchsuchungen und Ermittlungen ist zu rechnen.