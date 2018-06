Innsbruck – Mit einem Autokorso samt Hupkonzert haben Anhänger von Recep Tayyip Erdogan am Sonntag gegen 22 Uhr in der Innsbrucker Innenstadt gefeiert, nachdem der türkische Präsident seinen Wahlsieg ausgerufen hatte. Die Kolonne von mindestens 30 Autos – teils mit Türkei-Fahnen beflaggt – fuhr unter ständigem Hupen auch an der TT-Redaktion in der Bruneckerstraße (Hauptbahnhof) vorbei. Dabei wurden auch doppelte Sperrlinien missachtet.

Durch welche Straßenzüge die Kolonne noch gefahren ist und wie lange die Aktion andauerte, war der Redaktion vorerst nicht bekannt. Ein Polizeisprecher erklärte, dass der Autokorso jedenfalls nicht angemeldet war.

Wahlfeier auch in Wien-Favoriten

Auch in Wien-Favoriten gab es Feiern. Eine Gruppe von Türken zog mit Fahnen und Sprechchören vom Reumannplatz auf die Fußgängerzone des zehnten Bezirks. Wie die Polizei auf APA-Anfrage mitteilte, handle es sich um etwa 200 Türken, die den Wahlausgang zwischen Reumannplatz und Gudrunstraße feiern. Auch ein Auto-Corso finde offenbar statt. Bisher sei die Lage friedlich. Polizeikräfte seien an Ort und Stelle. (TT.com)