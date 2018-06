Von Paul Schranz

Kauns – „Wir freuen uns, Naturpark-Schule und Naturpark-Kindergarten zu sein“, sangen die Kauner Kinder beim Dorffest am Sonntag. „Wir sind nicht nur beim Schrei­ben, Lesen und Rechnen gut, sondern kennen uns auch bei den Schmetterlingen, bei der Braunelle und bei den Käfern gut aus“, legten die kleinen Naturpark-Freunde nach.

„20 Jahre Naturpark Kaunergrat sind eine Erfolgsgeschichte“, hob Bürgermeister Matthias Schranz hervor. Besonders erfreulich sei, dass der Naturpark auch bei den Bildungseinrichtungen der Region angekommen sei. „Es geht darum, mit dem Naturpark zusammenzuarbeiten, die Natur zu fühlen, zu spüren und die Menschen für den Natur- und Umweltschutz zu sensibilisieren“, sagte Schranz.

Franz Handler, Geschäftsführer der österreichischen Naturparks, überreichte den Kindergarten- und Volksschulleiterinnen die Urkunden anlässlich der Prädikatverleihung. „Es soll ein kleiner Motivationsschub sein, damit die Kinder einen noch besseren Zugang zu Natur und Umwelt bekommen“, stellte Handler fest. Tirols Naturschutzreferentin LHStv. Ingrid Felipe würdigte das Engagement der Verantwortlichen und hob die Kinder als Naturbotschafter hervor. Bauernbunddirektor und Bundesrat Peter Raggl schloss sich den Gratulanten an und würdigte die Leistunge­n der Bauern, die für den Erhalt der Kulturlandschaft einen maßgeblichen Beitrag leisten. „Es sind vor allem die Kinder, die uns Erwachsene einen neuen Umgang mit der Natur lehren“, sagte Raggl.

Gestern Montag wurden weitere Naturpark-Prädikate verliehen – an die Volksschulen und Kindergärten in Wenns und St. Leonhard im Pitztal. „Womit bereits sechs Schulen und sechs Kindergärten in der Naturparkregion Kaunergrat diese Auszeichnung tragen“, schilderte Naturpark-Geschäftsführer Ernst Partl. Tirolweit führen insgesamt 17 Schulen das Naturpark-Prädikat.

In der Kaunergratregion werde die Verbindung mit Bildungseinrichtungen immer enger. Im Vorjahr habe das Naturpark-Team, so Partl, rund 1100 Schüler bei diversen Exkursionen begrüßen können. Man sehe es als Daueraufgabe, Kinder für Natur- und Umweltschutz zu sensibilisieren. Das pädagogische Angebot soll mit dem Projekt Naturpark-Erlebnisschule ausgebaut werden. Die leer stehende Volksschule in Nufels/Kaunertal könnte nach dem Vorbild Langtaufers (Südtirol) inklusive pädagogisches Konzept adaptiert werden.