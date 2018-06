Von Jasmine Hrdina

Wörgl – Nervös hüpfen Kinder auf und ab, motivieren sich gegenseitig mit La-Ola-Wellen, die letzten Muskeln werden gedehnt. Eine junge Schülerin steckt sich noch den Stöpsel ihres Kopfhörers ins Ohr, als auch schon der Startschuss fällt. 700 Schüler des Bundesrealgymnasiums, 100 aus der Handelsakademie und etwa 20 Volksschüler liefen am Montagvormittag eine Dreiviertelstunde lang für Bildungschancen in Bolivien. Zum dritten Mal organisierte das BRG den Spendenlauf, der dieses Jahr dem Verein Brillos zugutekommt.

Im Zuge des Sozialprojekts rund um Primar Bernhard Spechtenhauser wurde in der Peripherie von Santa Cruz, der größten Stadt Boliviens, ein Schulzentrum errichtet. 1500 Kinder und Jugendliche werden dort unterrichtet. Mit einem Ausbau sollen bald weitere 300 einen Ausbildungsplatz und somit die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben erhalten. „Der Zugang zu Bildung ist enorm wichtig, um langfristig und nachhaltig etwas verändern zu können“, ist Spechtenhauser überzeugt und freut sich über die Begeisterung der Tiroler Schüler, denen er in Vorträgen Einblicke in das ärmste Land Südamerikas gibt. „Dass es uns hier in Österreich so gut geht, ist keine Selbstverständlichkeit“, unterstreicht auch Lehrer und Organisator Hubert Oppitz den ethischen Lehrwert des Spendenlaufs. Daneben fördere das Laufprojekt aber auch sportliche Leistung und ökonomisches Denken – jeder gelaufene Kilometer bringe schließlich Geld.

Nach 45 Minuten voller Lauf-Power entlang der „Badlrunde“ wurde schließlich abgepfiffen. Herzhaft bissen die Kids im Ziel in die Jausenbrote. Neben der Anzahl der gelaufenen Kilometer brannte ihnen eine Frage auf den Lippen: „Machen wir das nächstes Jahr wieder?“ Wünschenswert wäre dies auch für Oppitz: „Meine Vision ist, dass der Lauf eine fixe Einrichtung im Bundesschulzentrum wird, um den laufenden Betrieb der Schule in Santa Cruz unterstützen zu können.“ In wenigen Tagen tritt der Lehrer seine Pension an und hofft, dass seine Kollegen das Projekt weiter „laufen“ lassen. 20.000 Euro kamen 2017 zusammen. Wie viel die mehr als 800 Schüler heuer geschafft haben, wird in einigen Tagen feststehen.