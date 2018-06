Von Christoph Blassnig

Lienz – Christa Pfausler ist die Tagesmutter von sieben Kindern. Zeitgleich dürfen außer ihren eigenen allerdings höchstens vier bei ihr daheim in Gaimberg sein. „Wir spielen und malen, gehen spazieren, je nachdem, wer gerade da ist“, sagt Christa. Das älteste Kind ist sechs Jahre alt, das jüngste gerade eineinhalb. „Wie die Orgelpfeifen“, lächelt die Mama für so viele Kinder. „Es ist auch schön zu sehen, wie selbstverständlich die Älteren auf die Kleinsten Rücksicht nehmen“, berichtet die Tagesmutter. Es sei wie früher in einer Großfamilie. An ihrem Beruf liebt Christa die relativ freie Zeiteinteilung, und dass sie zu Hause arbeiten kann. „Davon profitieren auch meine eigenen Kinder im Alter von zehn und elf Jahren“, ist Christa überzeugt. „Ihre Mama ist immer da, wenn sie aus der Schule kommen oder einmal krank sind.“ Vor fünf Jahren hat sie hier als Tagesmutter begonnen. Ein Kind, das damals ebenfalls eineinhalb Jahre alt war, schult heuer ein. „Der Vater meint, dass es noch bei der Matura zu mir kommen werde“, muss Christa lachen. Wenigstens einmal die Woche zu ihr, darauf bestehe das Kind geradezu.

Vor sechs Jahren hat das Eltern-Kind-Zentrum (EKIZ) Lienz die Organisation des Tagesmütterangebotes im Bezirk übernommen. Geschäftsführerin Bärbl Ebner: „Zu Beginn waren es zwei, heute sind es schon zehn Frauen.“ Die Plätze seien ausgelastet und der Bedarf eindeutig steigend. „Wir wünschen uns neue Tagesmütter oder auch Tagesväter, die in diesem Beruf ihr Glück finden wollen.“

Übermorgen Donnerstag um 19.30 Uhr informiert das EKIZ in seinen Räumen am Rechten Iselweg 5, zweiter Stock, zum Thema. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Die Ausbildung in Innsbruck beginnt am 18. September und dauert bis zum 13. Dezember. Jeweils Dienstag sowie Freitag und Samstag finden die Kurse ganztägig statt. Die Ausbildung ist kostenlos und Voraussetzung für den Einstieg in den Beruf.

„Es handelt sich um eine sehr individuelle Betreuungsform in einem familienähnlichen Verbund“, erklärt Ebner. Tagesmutter Christa ist immer wieder überrascht, wie genau sich Kinder an die ersten Lebensjahre bei ihr erinnern. „Wir sind eine Familie.“