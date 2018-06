Von Mario Zenhäusern

Bozen, Innsbruck – Ganze 34 Kilometer Wolfszaun werden im Sommer auf den 19 Almen in Südtirol aufgestellt. Genau diese Zahl habe das Amt für Almbewirtschaftung im Zuge des Pilotprojektes zum Schutz des Weideviehs genehmigt, berichtet die Südtiroler Tageszeitung Dolomiten in ihrer Montagsausgabe.

Die betroffenen Viehhalter würden außerordentlich skeptisch auf die vorgeschlagene Maßnahme reagieren, heißt es, „aber uns bleibt ja nichts anderes übrig“, wird Bergbauernvertreter Oswald Schwarz zitiert. Insgesamt, so der Tenor in Südtirol, sei der Absatz der eigens angefertigten Schutzzäune überschaubar, auch bei der Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft liegen kaum Nachfragen vor.

Bekanntlich will der Südtiroler Landtag noch im Juli einen von LR Arnold Schuler eingebrachten Gesetzesentwurf beschließen, wonach über Anordnung des Landeshauptmannes „zur Sicherheit der Bergwirtschaft und der Bevölkerung“ Tiere entnommen, also geschossen werden dürfen. Dafür brauche es aber ein positives Gutachten der obersten staatlichen Umweltschutzbehörde ISPRA, und damit sei nicht so schnell zu rechnen. Die Südtiroler Almbauern werden also noch eine ganze Reihe anderer Methoden anwenden müssen, um ihre Tierherden vor Wolfsangriffen zu schützen.

In Tirol diskutieren die Bauern zwar ebenfalls emotional über die Rückkehr von Wölfen, Bären und Luchsen, die Errichtung von Herdenschutzzäunen ist hierzulande aber (noch) kein Thema, wie Josef Hechenberger, Präsident der Tiroler Landwirtschaftskammer, der Tiroler Tageszeitung gegenüber bestätigt: „Prinzipiell gibt es zwei Systeme des Herdenschutzes: Zäune, wie sie jetzt in Südtirol errichtet werden, und Herdenschutzhunde, wie sie zum Beispiel in der Schweiz im Einsatz sind. Ganz ehrlich: Ich halte von beidem wenig. Aber natürlich wird auch bei uns über den Herdenschutz geredet.“

Der große Nachteil der Hunde liege darin, dass sie einen derart großen Beschützerinstinkt entwickeln würden, dass sie eine Gefahr für die Wanderer darstellen. Und zwei Meter hohe Zäune will sich Hechenberger auf Tiroler Almen nicht vorstellen – zumal diese im bekannt schwierigen Gelände nur beschränkt anwendbar seien.