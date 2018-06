Von Helmut Mittermayr

Breitenwang, Mayrhofen, Innsbruck, Salzburg – Was sie eint, ist höchstens die Statik. Während sich die meisten Familienmitglieder mit Holzlasten beschäftigen, sind es bei Anna Saurer elegante Zuckerfiguren, die sich in die Höhe räkeln. Der Teenager aus dem Außerferner Holzbauerclan ging eigene Wege und entschied sich für eine Lehre als Konditorin. Hier ist sie nun seit letztem Donnerstag ganz offiziell die beste Österreichs. Die 18-Jährige aus Breitenwang gewann in Salzburg den Bundeslehrlingswettbewerb der Konditoren, nachdem sie sich schon zuvor in Tirol an die Spitze gesetzt hatte. Saurer geht im Café Munding in der Innsbrucker Altstadt in die Lehre. Bei der Preisvergabe am Wifi Salzburg war Tirol dann bestens vertreten. Denn den zweiten Platz belegte Michelle Wechselberger vom Lehrbetrieb Kostner in Mayrhofen. Die Drittplatzierte kam aus Wien – Anjuta Bergmann (Konditorei Oberlaa).

Dem Bundeslehrlingswettbewerb im Wifi Salzburg hatten sich die nach den Vorausscheidungen 17 besten Konditorinnen aus allen neun Bundesländern gestellt. Sie kreierten Kunstwerke aus Schokolade, Zucker und Marzipan. Die Teilnehmerinnen – alles Frauen – zauberten Kreationen in den Katego­rien Aufsatztorten, Aufschnitt­torten, Marzipanmodellierarbeiten, Pralinen und Petit Fours (Stückdesserts).

Die intensive Vorbereitung auf den Bundesbewerb neben dem normalen Lehrbetrieb hatte sich seit April zugespitzt. Nach Arbeitsschluss wechselte Anna Saurer am Nachmittag fast täglich in die Fachberufsschule St. Nikolaus, wo sie in ihrer Freizeit weiter üben durfte. „Bestens und freiwillig betreut von unseren Lehrern Christian Kaltenbacher und Jürgen Innerbichler“, betonen Saurer wie Wechselberger. Sie danken der Schule und ihren Ausbildnern ausdrücklich für dieses riesige Entgegenkommen. Die beiden Konditoren-Lehrer waren auch extra mit nach Salzburg zum Wettbewerb gekommen. Wie auch die Lehrherrin von Anna Saurer, Almut Munding, die gerne ein oder zwei Augen zugedrückt hatte, um das zeitlich intensive Training zu ermöglichen.

Sechs Stunden dauerte der öffentliche Wettbewerb unter den Augen von Juroren und Besuchern. Anfangs sei sie nervös gewesen, räumt Anna Saurer ein. Aber mit der Zeit ging die 18-Jährige in der Aufgabe auf, ließ Drachen wachsen, zog Stöcke in Festtags­torten ein, wusste Blumen zu arrangieren oder kreierte 24 „Happen“ des französischen Feingebäcks Petits Fours.

Nun stünde der Außerfernerin auch der Weg zur Weltmeisterschaft der Konditoren 2019 im russischen Kasan offen. Sie könnte sich dafür bei der Staatsmeisterschaft der Konditoren im Oktober in Baden qualifizieren. Zuerst steht nach dem Lehrabschluss im September aber eine längere Reise nach „Down Under“ auf dem Programm. Ob die Zeit dann für die Vorbereitung überhaupt reicht, ist offen.