Innsbruck – Seit Sonntag ist ein 23-jähriger Einheimischer in Innsbruck abgängig. Die Polizei vermutet einen Unfall. Es gebe Indizien, dass der 23-Jährige zuletzt in Innsbruck im Bereich Innrain gesehen wurde. Zweckdienliche Hinweise sind an das Kriminalreferat beim Stadtpolizeikommando Innsbruck unter 059133/753333 erbeten. (TT.com)