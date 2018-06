Von Harald Angerer

Kitzbühel – Um 5.45 Uhr wurden gestern in der Früh einige Bewohner der Siedlung an der Burgstallstraße in Kitzbühel unsanft aus dem Schlaf gerissen. Es fiel ein Schuss und wenig später ein zweiter. Ein Jäger hatte unmittelbar an der Siedlungsgrenze ein Reh geschossen.

„Muss das sein?“, fragen sich nun einige Anrainer. „Es ist allgemein bekannt, dass durch Rotwild Schäden in den Wäldern und vor allem in Jungwäldern entstehen. Es ist auch bekannt, dass unsere Jäger Schwierigkeiten haben, die vorgeschriebenen Quoten für Abschüsse zu erfüllen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Erfüllung der Quoten durch das Abschießen von Wild unmittelbar vor den Fenstern und Balkonen einer Wohnanlage erfolgen muss“, kritisiert ein Anrainer. Er hat den Vorfall auch der Bezirkshauptmannschaft gemeldet und fordert ein Disziplinarverfahren gegen den Jäger.

Aber nicht nur der Abschuss selbst sorgt für Unverständnis, sondern auch die Art und Weise, wie der Jäger das Reh aus der Wiese gebracht haben soll. Er habe das Reh nicht gleich ins Auto verladen, sondern mit einem Seil mit dem Auto vom Feld gezogen, schildert der Anrainer.

Die Problematik mit Abschüssen direkt an der Siedlungsgrenze ist nicht neu, wie Bezirksjägermeister Martin Antretter weiß. „Ich vermeide das, so weit es geht. Aber wir haben eine Abschussquote zu erfüllen und das Wild kommt immer näher zu den Siedlungen, teilweise sogar bis in die Gärten“, sagt Antretter. Ein weiteres Problem sei auch, dass die Menschen immer weniger über die Natur wüssten. „Die Tiere müssen geschossen werden, wir machen das nicht zum Vergnügen“, betont Antretter.

Es sei ein Phänomen, dass vor allem das Rotwild weiter ins Wohngebiet vordringt, „weil es sich dort sicherer fühlt. Auch die Tiere wissen, dass wir hier nicht viel schießen“, erklärt der Bezirksjägermeister. Wenig Verständnis hat er allerdings für die angebliche Vorgangsweise des Jägers, das Tier nicht gleich einzuladen. „Für das tote Tier macht es zwar keinen Unterschied, aber so was macht man nicht“, sagt Antretter.

Von Seiten der Bezirkshauptmannschaft wird der Fall untersucht. Es gibt laut Bezirkshauptmann-Stellvertreter Martin Grander keine genaue Meter-Zahl, wie nahe an einem Siedlungsgebiet gejagt werden darf. Doch dürfen dabei die öffentliche Ruhe, Ordnung oder Sicherheit nicht beeinträchtigt werden. „Wir müssen uns jetzt ansehen, wo genau das Reh erlegt wurde“, erklärt Grander. Von Seiten der Behörde sei kein Disziplinarverfahren vorgesehen, sondern ein strafrechtliches. Ob ein solches eingeleitet wird, gilt es zu klären. Die Art und Weise, wie das Reh geborgen worden sein soll, ist dabei nicht Teil der Untersuchung. Das betreffe den Jägerverband, nicht die Behörde.