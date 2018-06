Schwaz ist als Silberstadt bekannt. Doch auch andere Städte beanspruchen diesen Titel — etwa Freiberg. Die 800-Jahr-Feier der ersturkundlichen Erwähnung der Silberstadt Freiberg nahm Oberbürgermeister Sven Krüger nun zum Anlass, um Vertreter aus anderen europäischen Silberstädten einzuladen. Schwaz und Schoonhoven (Niederlande) folgten der Einladung. „Das Silber und unsere Geschichte verbinden uns. Durch ein Netzwerk der Silberstädte wollen wir positive Synergien nutzen und uns auf europäischer Ebene austauschen", berichtet StR Viktoria Gruber über ihren Besuch in Freiberg. Sie war überrascht, wie viele Freiberger Schwaz kennen und schon mal zu Gast waren. „Jedem war Schwaz ein Begriff", freut sich Gruber. Aber nicht nur das Silber verbinde die Städte, sondern auch ähnliche Probleme wie Innenstadtbelebung oder Tradition und Geschichte der Jugend zugänglich zu machen. Sehr gut kam auch das Geschenk von Gruber in Form von Silbermünzen der Stadt Schwaz an. Eine Idee, die man übernehmen wolle. (TT)