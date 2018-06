Wien – Eine Fliegerbombe russischer Bauart ist am Montag gegen 16.00 Uhr bei Ausgrabungsarbeiten auf einem Grundstück in der Kanalstraße in Wien-Donaustadt entdeckt worden. Der Fundort wurde für mehrere Stunden großräumig abgesperrt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Auch ein Kleingartenverein wurde evakuiert, wovon rund 150 Personen betroffen waren.

Nach der Begutachtung durch einen sprengstoffkundigen Beamten der Landespolizeidirektion Wien erfolgte der Abtransport des 60 Zentimeter langen Kriegsreliktes durch den Entminungsdienst des Bundesheeres. (APA)