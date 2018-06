Der Innsbrucker Stadtteil Igls wächst und damit steigt auch der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen. Aktuell befinden sich für den kommenden Herbst 13 Kinder auf der Warteliste des Kindergartens. Damit die kleinen Igler doch noch alle einen Platz bekommen, entschied die Stadt Innsbruck, das Stadtteilbüro Igls und Vill für den Kindergarten zu räumen und dort eine neue Gruppe zu eröffnen.

Das Stadtteilbüro übersiedelt mit Freitag, 29. Juni, in das Haus des Gastes in die Hilberstraße 15. Der Zugang zum Stadtteilbüro Igls und Vill befindet sich an der Ostfassade des Gebäudes. Für Barrierefreiheit ist durch die Zusammenarbeit mit dem Tourismusbüro gesorgt. Bei Bedarf kann dort der Kontakt zum Stadtteilbüro hergestellt werden und die Beratung in den barrierefreien Räumlichkeiten des Tourismusbüros durchgeführt werden.

„Gezielte Stadtteilarbeit hat in Innsbruck einen hohen Stellenwert und die Schaffung eines flächendeckenden Serviceangebots ist ein Baustein zum erfolgreichen Miteinander der Stadtteile", erklärt Bürgermeister Georg Willi (Grüne).

Auch wenn sich der Standort ändert, bleibt das Ziel des Stadtteilbüros Igls und Vill dasselbe: als Informationsdrehscheibe den Bürgern aus Igls und Vill den Weg in das Innsbrucker Rathaus zu ersparen und somit zur Vernetzung der beiden Stadteile beizutragen. Der Unterausschuss Igls und Vill, der als Stadtteilvertretung die Belange von Igls und Vill vertritt, nutzt die neuen Räume in der Hilberstraße 15 auch für Sitzungen. Das Stadtteilbüro ist jeweils dienstags von 8 bis 9 und freitags von 12 bis 13 Uhr geöffnet, eine Liste der Leistungen ist unter www.rathauswegweiser.at abrufbar. (TT)